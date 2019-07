A Piazzola torna la festa dei capù

Lunedì 12 agosto a Piazzola, frazione di Vilminore di Scalve, si terrà la tradizionale festa dei capù. Questa specialità locale si potrà gustare con polenta, cotechino, formaggi, torta e acqua/bibita.

I capù, foglie di verza ripiene di carne e formaggio, vengono fatti cuocere in umido con passata di pomodoro e serviti con polenta. La ricetta è quella originale delle signore di Piazzola che la tramandano di generazione in generazione.

Iscrizione obbligatoria in Pro Loco di Vilminore entro il 10 agosto.