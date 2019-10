Sabato 19 e domenica 20 ottobre all’oratorio di Pedrengo si terrà la castagnata.

L’iniziativa è promossa da Avis, Aido e Oratorio San Giovanni Bosco di Pedrengo.

Il programma prevede:

Sabato 19 ottobre

– dalle 15 caldarroste per tutti;

– dalle 19.30 cena (costo 12 euro) e tombolata in oratorio. Le prenotazioni si effettuano in segreteria.

Domenica 20 ottobre

– dalle 15 caldarroste e momento di festa per tutti.