A Pedrengo in scena “Henri e il paese di Noiavia”

Domenica 13 ottobre dalle 16.30 alle 18.30 in Via Giardini a Pedrengo andrà in scena “Henri e il paese di Noiavia”.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

In caso di maltempo si terrà alla Sala Polivalente “Censo Signori” (Via Giardini).

Compagnia: Filodirame (Palazzolo S/O)

Voce narrante: Marco Pedrazzetti (Brescia)

Chitarra, percussioni e ambienti sonori: Mario Pontoglio

Coreografie e danza acrobatica: Martina Pilenga

C’era una volta un paese grigio dove la noia imperversava. Tutti erano assorbiti da quel grigiume che rendeva ogni cosa simile all’altra, indistinta e noiosa. Ma gli abitanti di quel paese, invece di reagire e trovare un modo per sfuggire a quello stato triste e assonnato, finivano per vivere in un mondo dimenticato. Finché arrivò Henri che con la sua curiosità portò il colore in quella città. E solo un grande artista come Pinin Carpi può creare mondi incantati e quadri tinti dove si racconta di come un bimbo e la sua voglia di colore possa cambiare un paese, la sua vita ed il nostro umore.

L’esibizione rientra nel programma della rassegna “Fiato ai libri junior”.