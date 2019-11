A Palazzago sagra del vino e dell’atavico desco

Come di consueto PROLOCO PALAZZAGO organizza all’interno della struttura al chiuso riscandata in via dell’annunciata, 30 a Palazzago (BG) la Sagra del vino e dell’atavico desco.

IL PROGRAMMA:

SABATO 23 NOVEMBRE

ORE 9.00 LAVORAZIONE DELLA MEZZENA DEL MAIALE CON PREPARAZIONE SALAMI E COTECHINi

ORE 19.00 APERTURA CUCINA CON PRODOTTI TIPICI tRIPPA, TAGLIERI, PARTI DEL MAIALE BOLLITE ,CASOLA, CARNE ALLA GRIGLIA ECC.

ORE 21.00 SERATA MUSICALE

DOMENICA 24 NOVEMBRE

ORE 19.00 APERTURA CUCINA tRIPPA, TAGLIERI,PARTI DEL MAIALE BOLLITE, CASOLA ,CARNE ALLA GRIGLIA ECC.

ORE 21.00 PREMIAZIONE E DEGUSTAZIONE VINO NOVELLO

Per info e contatti:

Pro Loco Palazzago

Via Annunciata, 30 24030 Palazzago (BG)

ITALIA

Tel./Fax. +39 035 55 11 96

Cel. +39 351 92 66 250

proloco.palazzago@gmail.com