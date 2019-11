A Pagazzano dame, cavalieri, nobili, armigeri e il libro di Elena Percivaldi

Visite guidate, rievocazione storica, presentazione del libro “35 castelli imeprdibili. Lombardia” e degustazione di prodotti tipici del territorio: il Gruppo Civiltà Contadina saluta così i propri visitatori, con una giornata ricca di appuntamenti al castello di Pagazzano.

Il tutto si svolgerà domenica 17 novembre: dalle 9 alle 16 visite guidate – non stop – a cura del Gruppo Civiltà Contadina; un castello arricchito nella sua atmosfera medioevale dal gruppo Astorica (Associazione Storica Città di Albino), che intratterrà gli ospiti con coreografie e scene d’epoca con Dame, Cavalieri, nobili e armigeri in una rievocazione storica propria del periodo.

Il tutto, in attesa di Elena Percivaldi che presenterà, alle 17, il suo libro “35 castelli imperdibili. Lombardia”.

«Il nostro vuole essere un “arrivederci” con i nostri visitatori – ha commentato Fulvio Pagani, presidente del Gruppo Civiltà Contadina che gestisce molte delle attività in castello e le visite guidate – lasciando in loro ed in noi stessi un buon ricordo, un sorriso sereno come si fa tra cari amici. Sarà tutto visitabile: il castello ed anche i suoi musei: quello etnografico della civiltà contadina ed il M.A.G.O, Museo Archeologico delle Grandi Opere. Da qui l’idea di “festeggiare” la chiusura invernale con un grande evento che vede la partecipazione del nostro Gruppo in duplice veste di organizzatore e attore con le nostre visite guidate; l’associazione Astorica, dotata di professionalità e talento indiscutibili e, per finire, Elena Percivaldi con il proprio libro. A tutti loro devo essere grato per la collaborazione dimostrata così come ringrazio il Comune di Pagazzano, la Perceval Archeostoria e Italia Medievale che ci ha concesso il patrocinio. Insomma, una giornata tra cultura e divertimento. E gastronomia, con la degustazione – ad offerta libera – di prodotti tipici del territorio a suggellare il sodalizio tra il castello e la popolazione».

Il programma prevede:

apertura castello dalle 9 alle 16

Ingresso: 5,00 euro – Visite guidate solo castello: 7,00 euro – Visite guidate solo M.A.G.O. : 5,00 euro – Visite guidate castello+M.A.G.O. : 10,00 euro

Ore 17

Presentazione del libro “35 castelli imperdibili. Lombardia” a cura dell’autrice

Degustazione prodotti tipici del territorio (ad offerta libera)

Info& prenotazioni

E-mail: castellodipagazzanogcc@gmail.com

www.castellodipagazzano.it

mobile: 346 8628470