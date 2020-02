A Osio Sotto in scena “Il sentiero del Padre”

Domenica 16 febbraio alle 20:45 alla sala della comunità dell’oratorio di Osio Sotto andrà in scena lo spettacolo “Il sentiero del Padre – Viaggio tra i sentieri delle foibe carsiche”. L’esibizione, di e con Davide Giandrini, viene proposta in occasione del Giorno del Ricordo in memoria degli italiani vittime delle Foibe.

L’iniziativa, a ingresso gratuito, è promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di Osio Sotto. “La legge 92/2004, che istituisce il Giorno del Ricordo, afferma che è favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende” ricorda Daniele Pinotti, assessore alla cultura del comune di Osio Sotto. “Per la prima volta, come Amministrazione Comunale, vogliamo celebrare una triste ricorrenza che deve essere studiata e approfondita da tutti gli italiani, senza distinzione ideologica o strumentalizzazioni. Lasceremo che le parole dell’attore e regista Davide Giandrini tocchino le nostre coscienze a proposito di un dramma recente che ha coinvolto tanti italiani innocenti”.

Foto copertina di Luigi Esposito