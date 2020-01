A Osio Sotto concerto gospel del coro “Henry’s friends”

Lunedì 6 gennaio alle 21 alla chiesa del Cenacolo di Osio Sotto, in via Roma, si terrà un concerto gospel del coro “Henry’s friends”.

L’iniziativa è promossa dalla parrocchia di Osio Sotto, dall’assessorato alla cultura di Osio Sotto e da Henry’s friends choir.

Nato artisticamente nel 2002, come gruppo amatoriale, da un’idea di Enrico Guerini, l’H.F.C. predilige inizialmente il genere gospel e spiritual per il messaggio di condivisione, amicizia e solidarietà che caratterizza i canti della tradizione religiosa afro-americana.

Venuto a mancare prematuramente il fondatore del progetto, il gruppo decise, in suo ricordo, di cambiare denominazione da “Genitori in Carriera” in Henry’s friends choir.

Successivamente, seguendo corsi di perfezionamento con impegno e dedizione, ha elaborato e sperimentato nuovi generi musicali come il soul, il rock ed il pop, scegliendo brani sempre in linea con lo spirito del gruppo che, o per la loro originalità di esecuzione, o per la grande popolarità, risultano di grande effetto emotivo.

Attualmente, con un repertorio musicale che investe vari generi, HFC realizza concerti che entusiasmano e coinvolgono il pubblico offrendo intense emozioni e grande divertimento.