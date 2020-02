A Osio Sopra in scena “L’Arlechì, servitore di due padroni”

“Ho fatto una gran fadiga, ho fatto anca dei mancamenti, ma spero che, per rason della stravaganza, tutti si siori me perdonerà!”

Così dice Arlecchino alla fine di una rocambolesca vicenda di amori contrastati, burle e malintesi: per mangiare a sazietà e ottenere doppio stipendio, infatti, si è messo segretamente al servizio di due padroni; con la sua balordaggine, però, ne confonde denaro, consegne, lettere e ritratti, gettando nella più completa confusione i personaggi della commedia, e contrastando involontariamente ben due matrimoni.

La storia si conclude lietamente, come si conviene, tra risate, battute, canzoni e qualche bastonata per il povero Arlecchino… che, non per questo, perde il suo spirito semplice e lieto.

Arlecchino, Pantalone e Brighella sono tre delle più celebri maschere della Commedia dell’Arte, il teatro “all’improvviso” popolarissimo tra i secoli XVI e XVIII in mezza Europa. Carlo Goldoni è il primo a scrivere un copione al posto del sintetico canovaccio, consentendoci di rivivere lo spirito di quella grande epoca di teatro, in cui i dialetti avevano la dignità di una lingua ufficiale per lo spettacolo, proprio come l’italiano.

CAST

Arlecchino – Nicolas Adobati

Florindo – Giovanni Fiorenelli

Beatrice – Sara Arnoldi

Pantalone – Nicola Armanni

Brighella – Stefano Tirloni

Smeraldina – Miriam Ghezzi

Clarice – Marzia Corti

SIlvio – Daniele Tirloni

Regia – Miriam Ghezzi

Costumi – Miriam Ghezzi, Federica Sanseverino

Scenografia – Nicolas Adobati

Direzione Artistica: Nicola Armanni

La Gilda delle Arti è una compagnia teatrale che fa della commistione tra le arti di scena la sua caratteristica principale, proseguendo l’esperienza maturata nel gruppo amatoriale giovanile Shart – Show&Art.

Fondata nel 2011 da Nicola Armanni e Miriam Ghezzi, La Gilda delle Arti produce spettacoli per spettatori di tutte le età e organizza percorsi per bambini, adulti e ragazzi che, attratti dalla magia che si cela dietro a un sipario, vogliono avvicinarsi al mondo del teatro. La compagnia realizza prevalentemente spettacoli di prosa, fiabe teatrali e musical, i cui testi e arrangiamenti sono sempre unici e originali. Pur essendo consapevole della grande tradizione teatrale e musicale italiana, la compagnia è anche molto attenta alle nuove forme espressive che caratterizzano il nostro tempo,

a cui attinge largamente affinché ogni evento rispecchi il gusto e l’identità del pubblico del XXI secolo.

Spettacolo organizzato da Teatro Giovanni XXIII