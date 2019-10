A Orio in scena “Il giovane Gaetano”

Sabato 19 ottobre alle 16.30 al Parco Comunale Collodi di Orio al Serio andrà in scena lo spettacolo “Il giovane Gaetano” . Quattro voci a raccontare, cantare, immaginare, suggerire, sussurrare, urlare i primi anni di vita di Gaetano Donizetti. Dalla nascita poverissima, al collegio, luogo di studio ma anche privilegio e riscatto sociale. Aspettando che si apra il sipario della prima rappresentazione…

L’esibizione rientra nel programma della rassegna “Fiato ai libri Junior” e si rivolge al pubblico dai 6 ai 99 anni!.

Compagnia: Les Saponettes (Bergamo)

Ferruccio Filipazzi (Milano)

Voci narranti e cantanti: Elena Borsato, Ferruccio Filipazzi, Miriam Gotti e Ilaria Pezzera

Testo di: Ferruccio Filipazzi

Arrangiamento canti: Miriam Gotti

Collaborazione drammaturgica: Michele Balistreri

• Ingresso libero fino ad esaurimento posti

• In caso di maltempo: Teatro Comunale (Via E. De Amicis)

• Spettacolo realizzato in partnership con Festival Donizetti Opera