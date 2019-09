A Olera week-end fra arte, artigianato e gusto a km zero

Sabato 28 settembre dalle 14 alle 23 e domenica 29 settembre dalle 10 alle 22 a Olera di Alzano Lombardo si terrà “Arte e buoi dei paesi tuoi…“, percorso itinerante tra arte, artigianato e gusto… a km zero. L’iniziativa è promossa dalla parrocchia di Olera in collaborazione con la biblioteca comunale di Alzano, Libri Animatti e la locale sezione Alpini con il patrocinio del Comune.

Ecco il programma.

Sabato 28 settembre

Ore 14.00

Apertura manifestazione e percorso itinerante.

Ore 15.00

Per tutti i bambini:

I pifferai del borgo vi accoglieranno tra i vicoli e i portoni di Olera per intrattenervi con giochi, attività creative, truccabimbi… ed insieme alla compagnia “IL RICCIO” entrerete nel magico mondo dei burattini.

Ore 16.00

Pronti… Si ascolta…

“I FUMETTI BAGNATI DI HAMELIN”

Fiaba animata dalle simpatiche voci del gruppo di lettori volontari della biblioteca comunale

“ I LIBRIANIMATTI”.

Al termine merenda per tutti.

Ore 19.00

Spettacolo itinerante con “YOGO E SIMONE”.

Due simpatici artisti che sapranno stupire con agili lanci di clavette e leggiadre sfere magiche.

Ore 21.00

La compagnia “IL RICCIO” di San Pellegrino Terme presenta “Gioppino e il Guardiano del lago”, un intrigante e divertente spettacolo di burattini per grandi e piccini.

Ore 23.00

Chiusura percorso itinerante .

Domenica 29 settembre

Ore 10.00

Apertura percorso itinerante.

Ore 15.00

Spettacolo itinerante:

Esibizione folkloristica lungo le vie del borgo con il gruppo “ARLECCHINO” di Bergamo.

Ore 22.00

Chiusura manifestazione.

Durante la due giorni funzionerà servizio bar e ristorante.

La strada di accesso alla frazione di Olera sarà chiusa al traffico. Viene garantino un servizio di bus navetta gratuito con partenza dal parcheggio delle piscine di Alzano Lombardo.