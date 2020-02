A Nembro in scena “Un anatroccolo in cucina”

Domenica 1° marzo alle 15 al teatro San Filippo Neri di Nembro andrà in scena lo spettacolo teatrale per bambini “Un anatroccolo in cucina”, con Teatro Prova. L’esibizione viene proposta nell’ambito della rassegna “Palcoscenico Junior”.

Un lavapiatti sommerso dal sapone deve preparare una grande festa. Però lui, a quella festa, ci vorrebbe andare per divertirsi insieme agli altri! La favola de “Il brutto anatroccolo” ha ispirato questo spettacolo sorprendente, che affascina gli spettatori con clownerie, bolle di sapone e bicchieri che suonano. Il tema della diversità viene proposto con le note leggere della magia e dalla fantasia.

Con Simone Lombardelli

Regia di Dadde Viscontiù

Produzione Eccentrici Dadarò