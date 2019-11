A Nembro in scena “Sogno di una notte di mezza estate”

Sabato 23 novembre alle 20.45 al teatro San Filippo Neri di Nembro andrà in scena uno spettacolo dal titolo “Sogno di una notte di mezza estate”, di William Shakespeare, produzione Fantateatro.

La musica scritta da Mendelssohn per una delle più famose commedie di Shakespeare suonata al pianoforte a quattro mani. Bellissime melodie che accompagnano una storia di amori, incantesimi, elfi, fate e folletti. Titania, la regina delle fate e Oberon suo sposo, sono in disaccordo, quattro innamorati scappano nel bosco. Un adattamento teatrale per tutti, dove la danza regna sovrana e vola sulle storie. Musiche di Mendelssohn a cura di Assiemi – Associazione Italiana Educazione Musicale per l’Infanzia.