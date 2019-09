A “Molte fedi” Lidia Maggi, Marco Damilano e Nando Pagnoncelli

Tre giornate ricche di incontri a Molte fedi sotto lo stesso cielo, la rassegna culturale delle Acli provinciali di Bergamo, giunta ormai alla terza settimana di programmazione.

NEL MONDO DELLA BIBBIA

è un gradito ritorno alla rassegna quello della pastora battista Lidia Maggi. Sarà la teologa e biblista a tenere il secondo incontro della sezione “Luoghi e segni dei tempi” nella chiesa nuova di Campagnola (via Orio 4, in città) martedì 24 settembre, alle 20.45.

L’intervento di Maggi accompagnerà il pubblico nel mondo della Bibbia, in particolare in quelle domande che aiutano a scorgere segnali di speranza, tema dell’edizione 2019 intitolata “Può forse tardare Primavera?”.

SOLD-OUT PER L’INCONTRO DAMILANO-PAGNONCELLI

Mercoledì 25 settembre prende il via la nuova sezione di Molte fedi, “Rotte per leggere il presente”, con il dialogo tra Marco Damilano, direttore de L’Espresso, e Nando Pagnoncelli, presidente di Ipsos.

Da tangentopoli in poi un desiderio di rinnovamento ha segnato la ricerca di una via italiana del cambiamento nei contesti di governo del Paese e nella politica in generale. Ai due ospiti è pertanto affidato il compito di puntare la lente d’ingrandimento su questo desiderio, con uno sguardo privilegiato sulla politica e sull’economia. L’incontro, che ha registrato il tutto esaurito, inizia alle 20.45 al Cinema Conca Verde di via Mattioli 65.

MEDITATIO CON PABLO D’ORS

La seconda parola chiave delle Meditatio di Molte fedi sarà “Consolazione”. Per la sezione più spirituale della rassegna che si tiene all’Abbazia di Sant’Egidio, a Fontanella di Sotto il Monte, sarà ospite lo scrittore e presbitero spagnolo Pablo Juan D’Ors.

Giovedì 26 settembre, con inizio alle 20.45, la serata sarà incentrata sul tema della solitudine dell’uomo e la possibilità di incontrarsi per trovare consolazione, compassione, condivisione.

Per le Meditatio e l’incontro con Lidia Maggi sono ancora disponibili dei biglietti su www.moltefedi.it.