A Me Mi… La prima rassegna teatrale di Boltiere

La Compagnia dei Sogni ha dato vita alla prima rassegna teatrale della città di Boltiere.

La rassegna denominata “A Me Mi…. Perché il teatro è rafforzativo” nasce dalla volontà di far conoscere giovani realtà amatoriali del territorio.

L’evento sarà suddiviso in 4 mesi, con un appuntamento al mese e saranno così suddivisi:

– 26 ottobre alle 20:45 al Centro Civico A. Moro, Boltiere: appuntamento intitolato “A Me Mi….stero” con la Compagnia Antidoti che porteranno in scena il loro spettacolo “Una dozzina di rose scarlatte”

Trama: Una moglie, un marito… Nella quotidianità, un giorno come tanti si può sentire il bisogno di uscire dalla mediocre realtà. Questo giorno arrivò sia per l’uno che per l’altra, ma nessuno dei due si accorse che ciò era accaduto ad entrambi nello stesso giorno… Ma tu che vieni a vedere questo spettacolo ricorda: “Quel che stai cercando… ti sta cercando a sua volta”.

– 23 novembre alle 20:45 al Centro Civico A. Moro, Boltiere: appuntamento intitolato “A Me Mi… piace Karl” con la Compagnia Figli Maschi che porteranno in scena il loro spettacolo “Figlio Maschi”

Trama: Lo spettacolo “Figli Maschi” prende forma dall’esigenza umana e artistica di esplorare il complesso tema dell’identità di genere maschile. Grazie ad una peculiare struttura “a quadri”, si confrontano e giocano con alcuni stereotipi dell’immaginario maschile, nel tentativo di decostruirli o di riconoscerli.

– 14 dicembre alle 20:45 al Centro Civico A. Moro, Boltiere: appuntamento intitolato “A Me Mi… piace il Jazz” con ALMAprogetto che porteranno in scena il loro spettacolo “Il dono del Jazz”

Trama: Un po’ di musica, un po’ concerto, un po’ teatro, un omaggio creativo e mutevole come la vita, dedicato alla musica che più di tutti ha cercato di dare voce alla libertà e alla vicinanza di tutti gli esseri umani: il jazz. Ad accompagnare la musica verranno letti e interpretati alcuni testi tratti da romanzi e racconti, che parlano di doni, natalizi e non solo, e del donarsi degli uomini.

– 18 gennaio alle 20:45 al Centro Civico A. Moro, Boltiere: appuntamento intitolato “A Me Mi…scopre” con la Compagnia Trasfigura che porterà in scena il loro spettacolo “Doppi sensi”

Trama: Doppi sensi è uno spettacolo comico-poetico che guarda al femminile e al maschile dal punto di vista più nascosto del nostro corpo: il pene e la vagina. Innominati durante tutto lo spettacolo, sono pure presenze che nulla hanno a che vedere con la volgarità del linguaggio di cui spesso vengono fatti prigionieri.

Ogni spettacolo porta con sé un messaggio, proprio perché il palcoscenico può essere un ottimo canale comunicativo, arrivando per via frontale al pubblico. Senza filtri o schermi vogliamo mostrare come il teatro sia di tutti!

Tutte le date saranno ad offerta libera e adatto a qualsiasi tipo di pubblico.

E’ consigliata la prenotazione tramite i social della Compagnia dei Sogni o al numero: 3248458202 – Gerardo.