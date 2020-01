Sabato 11 gennaio alle 21 all’associazione Auser di Martinengo, in via Crocefisso, 51, si terrà una serata per la diffusione dei giochi da tavolo – per bambini da 7 a 99 anni! 🙂

L’incontro è organizzato da Bio-Farm Spineto.

Per visualizzare la locandina clicca qui