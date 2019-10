A Martinengo la filatelia incontra musica e cinema

Per due fine settimana sabato 5 e domenica 6 ottobre e a seguire sabato 12 e domenica 13 ottobre, gli appassionati di filatelia potranno confluire al Filandone di Martinengo per il tradizionale appuntamento della mostra Filatelica. Quest’anno però saranno in buona compagnia. La quinta edizione infatti avrà per titolo “Immagini sonore”. Un viaggio emotivo per ritrovare i suoni e le immagini che hanno fatto la storia del cinema e della musica.

Al pianterreno del Filandone verrà allestita la mostra “Tutto quanto fa musica”: esposizione di vinili di musica italiana e strumenti per la riproduzione musicale; francobolli e cartoline coi volti e le immagini dei grandi della musica e del cinema.

In Sala Consiliare (ultimo piano) invece, l’esposizione “Archeologia del cinema amatoriale 1870-1970″ permetterà di guardare – e ricordare- le locandine, le macchine fotografiche e le cineprese che hanno contribuito a fare la storia della “settima arte”.

Orari: dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18.

La rassegna culminerà il 12 ottobre con la Giornata Filatelica.