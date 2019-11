A Mapello tanti eventi in vista delle festività natalizie

Sono numerose le iniziative natalizie organizzate a Mapello. In programma ci sono appuntamenti per grandi e piccoli: ecco i dettagli.

Sabato 30 novembre

Alle 20.45 all’auditorium Giovanni XXIII di Mapello concerto coro gospel S. Antonio David’s singers.

Domenica 1° dicembre si terrà “Sotto le torri… torroni”. Mercatini di Natale e villaggio di Babbo Natale. Inoltre si potrà effettuare un giro a bordo del trenino di Babbo Natale.

Dalle 9 alle 19 dove in piazza del municipio sarà allestito il villaggio di Babbo Natale con ufficio Postale, baita alpina, slitta con renne e Babbo Natale sul trono attorniato dagli elfi. Si viaggerà gratis con il trenino di Babbo Natale. Il tutto sarà allietato dalla musica degli zampognari, dalle bande di Mapello e di Prezzate.

Nel centro storico ci saranno i cortili aperti di. Azienda Agricola Scotti con Giulio Bertino (lavorazioni tecniche con il tornio), Tasca Guglielmo, la Meridiana, Rota Scalabrini e Maggi.

Inoltre:

– si potranno visitare un’esposizione di auto storiche di Raffaele Vaccaro e di Defender.

– all’Art Damer di via Caravina esposizione di dipinti dei pittori mapellesi;

– alla sede pensionati dal 30 novembre al 7 dicembre mostra di burattini;

– domenica 1° dicembre alle 15 spettacolo di burattini;

– dalle 10 al centro ippico “Cà del Pianone” battesimo della sella per i bambini;

– dalle 14 alle 17 salita alla torre campanaria con dolci sorprese organizzata dalla parrocchia di Mapello;

– alle 14.30 esibizione del gruppo “Appassionati della musica” di Pregiate;

– alle 15.30 esibizione delle voci di Charmeevents academy;

– dalle 16.30 alle 18 spettacolo di farfalle luminose.

Sabato 7 dicembre

All’ex chiesetta Sant’ Alberto di Prezzate “Elevazione musicale” a cura del gruppo “Appassionati della musica” di Pregiate.

Giovedì 12 dicembre

Alle 20 alla biblioteca “Aspettando santa Lucia” tra fiabe, luci e magia (organizzato da Vetrine Amiche e Proloco).

Sabato 14 dicembre

Alle 20.45 all’auditorium Giovanni XXIII di Mapello “Otto Lotti a Zingonia”, spettacolo teatrale a cura di Barbara Covelli.

Venerdì 20 dicembre

Alle 20.30 alla chiesa parrocchiale di Prezzate si esibirà il Coro delle scuole elementari di Prezzate.

Sabato 21 dicembre

Alle 20.45 alla chiesa parrocchiale di Prezzate ci sarà il “Concerto di Natale” del corpo musicale di Prezzate.

Domenica 22 dicembre

Alle 21 all’auditorium Giovanni XXIII di Mapello si terrà il “Concerto di Natale” del Corpo musicale di Mapello.

Il 4 e 5 gennaio

Alle 21 all’auditorium Giovanni XXIII di Mapello andrà in scena lo spettacolo teatrale dialettale “48 morto che sbaglia”, a cura della compagnia “La meridiana”.