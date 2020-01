A Lovere in scena Anna Galiena e Debora Caprioglio

Anna Galiena, Debora Caprioglio, Caterina Murino e Paola Gassman arrivano a Lovere. Saranno in scena al teatro Crystal con lo spettacolo “Otto donne e un mistero” di Robert Thomas con la regia di Guglielmo Ferro.

L’esibizione verrà proposta sabato 18 gennaio alle 20.45 e domenica 19 gennaio alle 16.

Anni ‘50 preparativi per il Natale di una famiglia borghese francese nella residenza di campagna. Il capofamiglia, Marcel, viene trovato morto nella propria stanza con un pugnale nella schiena. Due imprevisti, uno naturale una fitta nevicata, l’altro volutamente artificiale il telefono isolato, impediscono di fatto ogni contatto con l’esterno. Alle otto donne, abitanti della casa, non resta che avviare una sorte di indagine per risolvere il mistero; confuse da misteriosi rumori e dalle tante loro menzogne, presto appare chiaro che l’assassino non può che essere stata una di loro (forse). La moglie Gaby o la cognata, l’acida Augustine? L’avida Mamy che sorprende tutti svelando la propria cupidigia o una delle due figlie? Oppure l’enigmatica Pierrette, sorella di Marcel.

Da non sottovalutare le due governanti, dopotutto nel giallo classico il maggiordomo è sempre il primo ad essere sospettato… Ognuna ha un segreto che nasconde alle altre e ognuna aveva un diverso rapporto con Marcel. Una commedia thriller che seduce lo spettatore contemporaneo ormai abituato alla criminologia psicologica, in cui viene dosata con maestria la comicità noir francese di far emergere senza remore la lamina sarcastica e comica della vita contro la morte. E lo fa attraverso la figura madre: la donna.

Per informazioni: cell. 3331090049 – info@teatrocrystal.it – www.teatrocrystal.it