A Lovere fiaccolata contro la violenza sulle donne

Domenica 24 novembre a Lovere si terrà una fiaccolata in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

La partenza è alle 18 dalla futura sede dello Sportello di ascolto per donne vittime di violenza in Via Santa Gerosa 4 (vicino al Santuario). Terminerà in Piazza Tredici Martiri, dove sarà inaugurata una nuova installazione, simbolo del contrasto alla violenza sulle donne.

Durante il percorso verranno proposti alcuni momenti di riflessione per ricordare le tante vittime.

L’iniziativa è promossa dall’assessorato ai servizi sociali e dal Centro Italiano Femminile di Lovere.