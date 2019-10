A Loreto in scena “Buonanotte Martina”

Domenica 13 ottobre alle 16.30 al teatro di Loreto a Bergamo andrà in scena uno spettacolo dal titolo “Buonanotte Martina – Sonata per sonnellino”, con la Coltelleria Einstein.

L’esibizione, rivolta al pubblico dai 3 agli 8 anni, rientra nel programma della rassegna “Il Teatro delle Meraviglie”, promossa da Pandemonium teatro.

È sera. Stanca della giornata, Martina torna a casa per dormire. Si devono spegnere le luci e chiudere gli occhi. Ma ci sono ancora tante cose da fare…Martina allontana il momento del buio.

Una volta la filastrocca della mamma la accompagnava nel sonno senza paura, oggi non se la ricorda più.

La mamma è lontana e Martina è diventata grande. Ora è sola, si fa compagnia con la musica suonata nell’aria dalle sue dita.

In casa il suo Gatto miagola impaziente. Nella stanza del sonno le luci sono tutte accese e in ogni spazio illuminato ci sono oggetti amici. Martina “mette a dormire” gli oggetti, li accompagna nel buio. E’ il rito che compie ogni sera per allontanare il momento dell’ultima luce. La musica del pianoforte anima la sua azione. Una alla volta le luci si spengono. Martina “mette a dormire” le parti della sua vita attiva.

Chiude le finestre sul mondo esterno per aprire quelle sul mondo interiore. Si avvicina il momento di spegnere anche l’ultima luce. Ci vuole un po’ di coraggio. Chiuderà gli occhi per vedere più in là?

Nel buio c’è ascolto e l’ascolto diventa immagine. Nel buio il cassetto scricchiola, la tazzina si muove, il cappotto diventa fantasma. E’ solo il gatto che scherza?

Il respiro affannato si calma, riprende ritmato e profondo come l’onda del mare e sull’onda naviga la filastrocca della mamma. Martina si abbandona al sonno, ai sogni.

Lei deve raggiungere lo spazio del silenzio.

Si deve spogliare della sfarzosità del giorno, della muscolarità delle esperienze,

della stanchezza del lavoro,

dell’eccitazione degli incontri,

per spegnere la luce,

e abbandonarsi al sonno. spaventano!

