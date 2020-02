A Loreto e Filago teatro per le famiglie

Domenica 9 febbraio doppio appuntamento con il teatro per le famiglie. Verranno proposti spettacoli a Loreto (Bergamo) e a Filago alle 16.30.

Bergamo – Teatro di Loreto

Rassegna “Il teatro delle Meraviglie”

Pandemonium Teatro

“Il cubo magico” ovvero la morbida pietra filosofale del gioco

di Tiziano Manzini

con Walter Maconi e Luca Giudici

luci Carlo Villa

realizzazione scene Graziano Venturuzzo

costumi di Emanuela Palazzi realizzati da Marilena Burini

regia Tiziano Manzini

Questa è la storia dell’incontro di Uno e l’Altro. Tutti e due entrano in uno strano mondo fatto solo di cubi. Cubi grandi, cubi piccoli, cubi grigi, cubi rosa, cubi gialli, cubi azzurri… Uno ha due occhi, un naso, due mani: guarda, odora e tocca quei cubi che per lui sono solo cubi, nient’altro. L’Altro ha due occhi, un naso, due mani e… qualcosa di speciale: guarda, odora e tocca quei cubi… ed ecco apparire da semplici cubi un intero mondo, dentro il quale pian piano coinvolge anche Uno.

Perché un cubo può diventare uno sgabello per sedersi a parlare ma anche un muro che divide come nelle guerre. E sotto una maglietta può essere la pancia di una mamma e sopra la testa un cappello, o un palloncino che ti porta in giro per guardare tutto il mondo!

Poche parole che diventano azione per uno spettacolo in cui il divertimento nasce dalla creatività, dall’immaginazione, dalla fantasia scatenata dei due protagonisti di fronte ad un semplice cubo.

Filago– Palestra Scuola Secondaria 1 grado

Rassegna “Teatro a merenda” in collaborazione con il Comune – Assessorato alla cultura

Compagnia Teatro delle Quisquilie

“Storie di Gianni”

spettacolo tratto da “Favole al telefono” di Gianni Rodari

drammaturgia, canzoni, arrangiamenti, interpretazione e regia Massimo Lazzeri

scene e luci Andrea Coppi

Sono passati più di 50 anni dalla prima pubblicazione di “Favole al telefono”, raccolta di racconti pieni di inventiva e di colpi di scena, frutto di quella “fantasia” che Gianni Rodari trattava quasi come un muscolo da allenare.

Questi racconti hanno incantato letteralmente generazioni di bambini, sono ormai dei classici: non deve dunque stupire che anche i bambini di oggi, malgrado internet e la televisione, potranno sempre immedesimarsi in Tonino, che non aveva fatto i compiti e desiderava diventare invisibile, o in Martino, che voleva sapere dove portasse quella strada che tutti dicevano che non andava in nessun posto.

No, non è possibile privare i bambini della curiosità e della capacità di meravigliarsi.E sì, basta davvero poco per suscitare un sorriso e per farli rimanere a bocca aperta.

Per informazioni:

www.pandemoniumteatro.org

info@pandemoniumteatro.org

Prenotazioni 035 235039