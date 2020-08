“A levar l’ombra da terra”: gli appuntamenti della settimana

Settimana particolarmente ricca per A levar l’ombra da terra con 8 appuntamenti tra reading spettacoli e cinema.

A partire da NON E’ FRANCESCA – STAND UP ad Azzano San Paolo il 24.08.2020, spettacolo in cui Francesca Puglisi – attrice, autrice e comica – si interroga sulle contraddizioni di chiunque viva in questa nostra “Società Instagram” che ci vuole eternamente connessi, sempre perfetti e mascherati. Un monologo autentico, intimo ed estremamente comico.

A seguire L’ITALIA COL SORRISO il 25 agosto a Stezzano con Walter Tiraboschi e Lorenzo Monguzzi, in un lavoro sul filo dell’ironia e dell’umorismo sull’Italia e gli italiani, e VA’ GINA! il 26 agosto a Casnigo, altro lavoro comicissimo sul “cosa significhi essere una donna oggi”, di e con Luisa Bigiarini e Federica D’Angelo.

Doppio appuntamento per il 27 agosto: la seconda tappa di IN VETTA, percorso del festival realizzato in collaborazione con Cai – Bergamo che vedrà lo spettacolo (S)LEGATI di e con Jacopo Bicocchi e Mattia Fabris sull’incredibile storia vera degli alpinisti Joe Simpson e Simon Yates al Rifugio COCA.

Per chi non ha intenzione di salire in quota, un appuntamento con i film del festival con ODIO L’ESTATE di Massimo Venier nel parco di Villa Giavazzi a Verdello.

Altro spettacolo ad Azzano il 28 agosto: CONFETTI E KARAOKE, una commedia con due attori, sei personaggi, molti gadgets e momenti di sfrenato karaoke. Da un testo di Monica Nappo, Roberta Lidia di Stefano e Alberto Paradossi.

Chiudono la settimana: il 29 agosto il terzo appuntamento in rifugio con LE TRAVERSIADI, un film di Maurizio Panseri e Alberto Valtellina, proiettato sotto il cielo – si spera stellato – del Rifugio Alpe Corte, e IL PROFESSORE E IL PAZZO, film con Mel Gibson, Sean Penn, Eddie Marsan, Natalie Dormer, Jennifer Ehle, Steve Coogan proiettato il 30 agosto ad Azzano San Paolo.

24 agosto ore 21.00 | Azzano San Paolo (Spettacolo)

Cortile Scuola Primaria, via Dante Alighieri

In caso di pioggia Auditorium Scuola Media, via Don G. Gonella, 4

Francesca Puglisi

NON È FRANCESCA Storie di ordinaria contraddizione

di e con Francesca Puglisi | collaborazione ai testi Laura Pozone e Riccardo Piferi | organizzazione generale BUSTER

Quante contraddizioni vivono in ognuno di noi? Le conosciamo? Le accettiamo? Sappiamo gestirle?

Francesca, donna contemporanea, femminista del nuovo millennio, può cucinare, pulire e stirare le camicie del proprio uomo senza sentirsi immediatamente catapultata nel Medioevo? Può insegnare a una figlia come conquistare il mondo mentre abbina i calzini spaiati di tutta la famiglia? E può sentirsi una persona per bene, anche se non ha ancora capito dove va smaltito il Tetra Pak?

Ma soprattutto può dirsi realmente appagata e fiera di sé sebbene da una settimana non pubblichi nulla sui social? Questi e altri dilemmi assillano la protagonista che prova a rispondere, confessandoci le sue contraddizioni, anche le più intime, dolorose e comiche allo stesso tempo. Incongruenze che sono un’occasione continua per scontrarsi con questa nostra “Società Instagram” che ci vuole eternamente connessi, sempre perfetti e mascherati.

Ne usciremo vivi? Forse sì, con l’autenticità, il disordine e la sciatteria. Non è la bellezza che salverà il mondo, no, è il caos, la diversità.

25 agosto ore 21.00 | Stezzano (Reading)

Centro Socio- Culturale “Il Cascinetto”, via Mascagni

In caso di pioggia Sala multimediale Centro Socio- Culturale “Il Cascinetto”, via Mascagni

Teatro Piroscafo

L’ITALIA COL SORRISO

voce Walter Tiraboschi | chitarra e voce Lorenzo Monguzzi

Sul filo dell’ironia e dell’umorismo… per sorridere di noi e di come siamo.

“Quand’io l’ho conosciuta l’Italia era già donna e di costituzione robusta, sana e forte… Con il passare degli anni ci siam persi di vista, le scrissi molte volte ma senza mai risposta, mi dissero che si era messa in certi giri strani e che si accompagnava con ladri e mascalzoni…” Dove è finita l’Italia che conoscevamo? Dobbiamo rimpiangerla? E adesso… chi e cosa è diventata la nostra Italia? Letture di testi di scrittori e artisti italiani contemporanei che si intrecciano a canzoni del cantautorato italico.

Per raccontarci… col sorriso sulle labbra.

26 agosto ore 21.00 | Casnigo (Reading)

corte della Casa del Suffragio, via Cambianica

In caso di pioggia Teatro del Crcolo Fratellanza, via Trento 10

Luisa Bigiarini & Federica D’Angelo

VA’ GINA!

di e con Luisa Bigiarini e Federica D’Angelo

Tutto quello che serve sapere per essere una Gina moderna!

“Cosa significa ‘Essere una Donna Oggi’?”

Con il pretesto di un corso per fornire gli strumenti per diventare donne perfette, le due attrici, Federica e Luisa – nello spettacolo Gina e Gina – percorrono tutti i temi considerati femminili. Ogni regola dettata viene però presto contraddetta in un gioco di continui smascheramenti dell’ipocrisia del patriarcato.

“Perché il patriarcato è esigente! Ad un certo punto tu donna ti accorgi che tu, sì, proprio tu, hai qualcosa che tutti vogliono! Il patriarcato ti dice che la devi proteggere, la devi preservare, che è un giardino delicato, che devi stare attenta! C’è davvero molta pressione su di noi…ma non sarebbe più facile se potessimo lasciare a casa la nostra vagina ogni tanto!?!”

Un spettacolo, un atto di coscienza, un atto politico, una denuncia.

Due attrici, due comiche, due donne.

27 agosto ore 21.00 | Verdello (Film)

parco Comunale Villa Giavazzi, via Cavour 23/A

In caso di pioggia Sala Abbiati, via Cavour 23/A

Massimo Venier

ODIO L’ESTATE

con Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Lucia Mascino, Carlotta Natoli

Aldo si dice pieno di acciacchi e delega alla moglie Carmen qualsiasi incombenza domestica – ma non le fa mancare attenzioni dove conta. Il figlio maggiore Salvo è in “libertà vigilata” dopo aver rubato un motorino e le due gemelle Ilary e Melissa completano la rumorosa tribù familiare. Giovanni ha ereditato dal padre un negozio di articoli per calzature che ha fatto il suo tempo, come gli fanno notare la pragmatica moglie Paola e l’altrettanto pragmatica figlia Alessia. Giacomo è un dentista che pensa solo al lavoro mentre la moglie Barbara fuma a catena e si isola dal mondo, e il figliastro Ludovico è in piena fase di ribellione preadolescenziale. A causa di un errore di booking le tre famiglie si ritrovano a condividere una casa al mare e scopriranno le loro affinità affettive, se non proprio elettive, perché “l’isola è bella, la casa è grande, e l’estate è breve”.

27 agosto ore 18.00 | Rifugio Coca (In vetta -in collaborazione con CAI Bergamo)

ATIR

(S)LEGATI

di e con Jacopo Bicocchi e Mattia Fabris | musiche Sandra Zoccolan | produzione ATIR

L’incredibile storia vera degli alpinisti Joe Simpson e Simon Yates. La storia di un sogno ambizioso, il loro: essere i primi al mondo a scalare il Siula Grande, attaccato dalla parete ovest. Ma è anche la storia di un’amicizia, e della corda che, durante quella terribile impresa, lega questi due giovani ragazzi. La corda che mette la vita dell’uno nelle mani dell’altro. Come sempre avviene in montagna C’è dunque una cima da raggiungere. C’è l’estenuante conquista della vetta. C’è la gioia dell’impresa riuscita. E infine, quando il peggio è passato, e la strada è ormai in discesa, la vita fa lo sgambetto e c’è allora il gesto, quel gesto che nessun alpinista vorrebbe mai trovarsi obbligato a fare: Simon è costretto a tagliare la corda che lo lega al compagno. Un gesto che separa le loro sorti unite.

Che ne (s)lega i destini per sempre. Quell’atto estremo però, in questo caso miracoloso, salverà la vita a entrambi: tutti e due, riusciranno a tornare vivi al campo base. E a ritrovarsi insperatamente lì dopo 4 giorni. E’ la storia di un miracolo. Di un’avventura aldilà dei limiti umani. Ed è al contempo una metafora: delle relazioni, tutte, e dei legami. La montagna diventa la metafora del momento in cui la relazione è portata al limite estremo, in cui la verità prende forma, ti mette alle strette e ti costringe a “tagliare”, a fare quel gesto che sempre ci appare così violento e terribile, ma che invece, a volte, è l’unico gesto necessario alla vita di entrambe.

28 agosto ore 21.00 | Azzano San Paolo (Spettacolo)

Cortile Scuola Primaria, via Dante Alighieri

In caso di pioggia Auditorium Scuola Media, via Don G. Gonella, 4

Roberta Lidia De Stefano & Alberto Paradossi

CONFETTI E KARAOKE

un testo di Monica Nappo, Roberta Lidia De Stefano e Alberto Paradossi | con Roberta Lidia de Stefano e Alberto Paradossi | regia Monica Nappo | scene e costumi Barbara Bessi | video Lorenzo Letizia |suono Stefano Belloni

Una commedia con due attori, sei personaggi, molti gadgets e momenti di sfrenato karaoke. Lidia adora gli uomini bruni, ben piazzati, molto focosi. Ha una particolare predilezione per i “cattivi”. Un giorno Lidia incontra Giorgio… Giorgio è proprio un bravo ragazzo. Ed è femminista. Lidia ha un padre. Giorgio ha una madre. Anche loro sembrano piacersi. La situazione si complica ancora di più quando arrivano gli amici. Due dichiarazioni di matrimonio, due tentativi di matrimonio, qualche tradimento. Una commedia contro il patriarcato. O quasi.

29 agosto ore 20.45 | Rifugio Alpecorte (In vetta-in collaborazione con CAI Bergamo)

Maurizio Panzeri & Alberto Valtellina

LE TRAVERSIADI Cinque viaggi (più uno) con gli sci al limite delle

Orobie

Un film di Maurizio Panseri e Alberto Valtellina | musica di Alessandro Adelio Rossi

La traversata delle Orobie con gli sci, dal lago di Como a Carona di Valtellina, è stata percorsa per quattro volte dal 1971: 180 chilometri e 15.000 metri di dislivello in una settimana. Nella regione italiana più antropizzata, a pochi chilometri dalle sedi della logistica, dai capannoni industriali, dagli apericena, si scoprono luoghi selvaggi, meravigliosi e solitari. Maurizio Panseri e Marco Cardullo nella primavera 2018 percorrono e filmano l’itinerario per la quinta volta. Il film Le traversiadi è un viaggio fra le montagne e nella storia dell’alpinismo: Maurizio e Alberto vanno alla ricerca degli ideatori della traversata, nelle valli bergamasche e in Francia… Le traversiadi è girato nel classico formato 2,39:1, Cinemascope, perché se è vero che il Cinemascope è nato per riprendere i serpenti, come dice Fritz Lang, ne Il disprezzo di Jean-Luc Godard, pensiamo vada benone anche per riprendere gli sci.

30 agosto ore 21.00 | Azzano San Paolo (Film)

cortile Scuola Primaria, via Dante Alighieri

In caso di pioggia Auditorium Scuola Media, via Don G. Gonella, 4

Farhad Safinia

IL PROFESSORE E IL PAZZO

con Mel Gibson, Sean Penn, Eddie Marsan, Natalie Dormer, Jennifer Ehle, Steve Coogan

Dopo anni di stallo, nel 1879, la grande impresa di redazione dell’Oxford English Dictionary, trovò nuova linfa, e vide più tardi la luce della pubblicazione, grazie al lavoro infaticabile del professor James Murray e dei volontari di tutto il mondo a cui si era appellato, nella ricerca di individuare e spiegare ogni parola della lingua inglese. Tra questi, il più solerte e affidabile mittente di schede, era un uomo che si firmava W.C. Minor, che Murray scoprì risiedere nel temibile manicomio di Broadmoor.

Anni prima, infatti, vittima di una gravissima paranoia, Minor aveva ucciso per errore un passante, scambiandolo per il suo persecutore immaginario, e lasciando la moglie di lui vedova con sei figli da sfamare.