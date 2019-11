A “Le Due Torri” torna il week end dedicato alle biodiscipline olistiche

Le tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali al servizio del benessere della persona. Il centro commerciale Le Due Torri, sabato 9 e domenica 10 novembre, ospiterà i professionisti delle biodiscipline per portare queste tecniche a conoscenza di tutti i clienti interessati.

Non solo informazione, ma anche spazi per prove gratuite, consulenze, colloqui privati, massaggi, yoga, meditazione. Il tutto in forma completamente gratuita e senza necessità di prenotazione.

Negli ultimi anni si continua ad assiste ad una crescita e ad una diffusione significativa delle discipline olistiche e della medicina naturale. È infatti aumentato il desiderio delle persone di ritrovare una propria dimensione spirituale e un benessere psico-fisico in armonia col contesto universale e con la natura.

Ci sono tutta una serie di tecniche e di pratiche che vengono incontro a questa nuova esigenza e lo shopping center di Stezzano, per il quarto anno consecutivo, dà visibilità al variegato mondo che gira attorno alle biodiscipline.

I clienti che lo desiderano, e sono molti considerato il successo delle passate edizioni, potranno quindi confrontarsi con professionisti del settore, tutti abilitati, che accompagneranno i curiosi in un viaggio all’insegna del benessere fisico, psicologico e spirituale.

L’organizzazione dell’evento è a cura dell’esperto e cultore Giuseppe Purcaro, che ne spiega le finalità: “Le biodiscipline naturali hanno già un buon seguito e, attraverso questa manifestazione, se ne vuole estendere la conoscenza anche al grande pubblico. Non si tratta di tecniche che sostituiscono le terapie mediche, psicologiche o psichiatriche, non si curano le patologie, ma sono pratiche preventive che favoriscono il benessere complessivo della persona e l’autoguarigione. Sono tecniche prevalentemente di derivazione orientale, alcune di tradizione millenaria, altre più recenti e servono per ripristinare l’equilibrio fisico, mentale e spirituale all’interno della persona, aiutandola così a mantenere la salute complessiva”.

Sabato 9 e domenica 10 novembre, durante tutta la giornata, lungo le gallerie e nella piazza principale del centro, saranno allestiti dei gazebo all’interno dei quali si svolgeranno attività diverse, dalla semplice informazione, alle consulenze, alle prove pratiche.

Si faranno letture intuitive con la tecnica del Theta Healing, ovvero una tecnica di guarigione olistica basata sulle onde cerebrali Theta. Si potranno anche ricevere suggerimenti naturopatici per la cura naturale dei bambini; beneficiare di trattamenti di riflessologia plantare, di trattamenti dimostrativi di body mind detox, training autogeno, mini-massaggi olistici su lettino; trattamenti shiatsu, consulti di omeopatia, osteopatia, nutrizione, floriterapia, coaching nutrizionale, si potranno consultare le carte degli angeli.

Si potranno avere informazioni e praticare delle brevi sedute di Rebirthing, potente strumento di crescita ed evoluzione personale che basa la pratica sulla respirazione circolare.

Questa edizione di Benessere al Centro offre anche la possibilità di conoscere la riflessologia facciale con il metodo Dien Chan ® vietnamita, che stimola i punti riflessi del viso e del corpo per donare benessere a 360 gradi.

Un’altra novità riguarda la presenza, nella giornata di sabato, dello stand dedicato all’associazione culturale Hare Krisna di Bergamo che si occuperà della divulgazione del bakhty yoga, pratica di yoga devozionale. Nel corso della giornata, in orari prestabiliti, i volontari dell’associazione con indosso gli abiti della tradizione vedica, cammineranno per le gallerie intonando mantra e canti tradizionali con strumenti della tradizione indiana e offriranno al pubblico biscotti vegani.

Presente anche lo stand della Smart Clinic dove sabato si potranno ricevere informazioni ed assistere a dimostrazioni di riflessologia plantare e trattamenti shiatsu, mentre la giornata di domenica sarà incentrata sulla naturopatia.

“Ancora una volta il nostro shopping center si distingue per essere un luogo di aggregazione, capace di veicolare cultura e conoscenza – dichiara il direttore de “Le Due Torri” Roberto Speri -. L’apprezzamento per le biodiscipline naturali e olistiche si sta diffondendo sempre di più e questo evento permette a chi già conosce di approfondire il tema e scoprire le nuove tendenze, mentre chi non ha dimestichezza con questo tipo di pratiche, ha la possibilità di farsi un’idea di massima sul panorama delle offerte e delle proposte in questo campo. “Le Due Torri” ha da sempre a cuore il benessere dei propri clienti e questa manifestazione, ormai collaudata e apprezzata dal pubblico, ne è una dimostrazione. Invitiamo quindi tutti gli interessati a sperimentare queste pratiche, a lasciarsi coinvolgere dagli operatori in un clima di relax, meditazione e divertimento”.