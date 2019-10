A “Le Due Torri” l’Hair Beauty Show di Kikò Nalli

Il suo volto è famoso, le sue mani lo sono ancora di più perché sono in grado di creare look da vere star. Non a caso Kikò Nalli, ex tutor di Detto Fatto, concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, opinionista in diverse trasmissioni tv ed ex marito di Tina Cipollari, è considerato l’hair stylist dei vip.

Il noto parrucchiere domenica 20 ottobre alle 17 sarà ospite al centro commerciale “Le Due Torri” di Stezzano per il suo tour che ha un nome significativo: “Ti cambio il look”.

Perché tutta l’esperienza e l’estro di Kikò verranno messi a disposizione di una fortunata cliente del centro, che verrà selezionata direttamente dall’hair stylist per un trattamento ed un taglio che saranno effettuati al momento, direttamente nella piazza dello shopping center. Un HAIR BEAUTY SHOW che lascerà a bocca aperta tutti i clienti e le fans di Kikò.

Il tour di Kikò fa tappa quindi al centro commerciale di via Guzzanica ed è aperto a tutte coloro che vorranno provare l’ebbrezza di un taglio da diva del piccolo schermo. Basta recarsi a “Le Due Torri” e scansionare il QR Code che si trova sul manifesto dell’evento presente all’interno del centro. In questo modo ci si candida automaticamente alla selezione, ma la vincitrice del concorso sarà decretata solamente domenica alle 17. Sarà Kikò, a seconda della sua ispirazione del momento, a scegliere la fortunata vincitrice di uno strepitoso nuovo look.

Il taglio sarà effettuato in diretta e l’hair stylist commenterà passo passo ogni sua mossa, spiegando al pubblico in tempo reale perché ha pensato a quel determinato look per la vincitrice del contest.

Oltre ad un look totalmente nuovo la fortunata “modella” vincerà un phon professionale offerto da Gamma Più ed un altro verrà consegnato ad estrazione ad una delle clienti del centro che si sono iscritte al concorso.

Dopo aver mostrato al pubblico tutta la sua abilità professionale, Kikò Nalli sarà a disposizione delle fans per un meet&greet durante il quale firmerà autografi e si farà scattare fotografie insieme a tutti coloro che lo desiderano.

Un’occasione da non perdere per tutte le ammiratrici di uno degli hair stylist più famosi e amati dal grande pubblico, ma anche per i professionisti del settore che potranno così assistere ad una vera e propria lezione di taglio e piega e di una panoramica sui prodotti naturali più in voga del momento.

Kiko Nalli nasce nel 1970 a Sabaudia. Il suo vero nome è ilio Cristian Maria, ma suo padre lo soprannominò Chicco, per ricordare un chicco di caffè, perché era il più piccolo dei suoi fratelli. Della sua vita sappiamo che è figlio di macellai, e che a soli 11 anni ha iniziato a lavorare in un salone di parrucchieri. Pochi anni dopo,Kiko ha aperto un salone tutto suo, Art Kikò Group, diventando uno degli hairstylist più importanti della zona.

Kiko è anche conosciuto per il lungo matrimonio con Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne. I due si sono conosciuti proprio all’interno del dating show di Maria De Filippi, durante la partecipazione di Nalli come corteggiatore di Zahida. Tuttavia l’acconciatore si innamorò follemente proprio di Tina, e così la coppia iniziò a frequentarsi lontano dalle telecamere, per poi ammettere di essersi fidanzati. Nel maggio 2005, Kiko sposa la Cipollari, e dal loro matrimonio nascono ben tre figli: Mattias, Francesco e Gianluca.

Tuttavia, dopo ben 12 anni di matrimonio, nel 2017 i due annunciano la fine del loro matrimonio, per via di alcune incomprensioni. Nonostante la separazione, però, Kiko Nalli e Tina Cipollari sono rimasti in ottimi rapporti.

Nel frattempo la vita di Kiko Nalli ha preso una svolta quando ha iniziato a diventare opinionista di Detto Fatto, programma Rai con Caterina Balivo. Dopo la fine dell’esperienza, l’acconciatore ha anche partecipato a L’Isola dei Famosi Spagna. Nel 2019, in seguito, Kiko diventa un concorrente e protagonista del Grande Fratello 16.

Credits: Ph @ndr4011