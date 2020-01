A Le Due Torri le audizioni di “Una voce per l’Alpàa”

Un’occasione imperdibile per tutti coloro che amano cantare e aspirano alle luci della ribalta. Domenica 5 gennaio il centro commerciale “Le Due Torri” di Stezzano ospiterà le audizioni di “Una voce per l’Alpàa”, il format ideato da Mariano Navetta e Paolo Simonotti di Ondacomica Management, dei veri professionisti del settore.

Per poter partecipare alle audizioni gratuite è necessario per-iscriversi inviando una mail all’indirizzo unavoceperlalpaatour2020@gmail.com, inserendo i dati del candidato, il numero di telefono e l’indirizzo e-mail, il titolo del brano cantato e un link audio o video con l’interpretazione del brano scelto.

Le richieste verranno esaminate dalla redazione di Ondacomica Management: gli aspiranti scelti verranno contattati tramite mail ed invitati a presentarsi a “Le Due Torri” il giorno 5 gennaio entro le 13. A partire dalle 15, alla presenza di una giuria qualificata composta dai responsabili nazionali di “Una Voce per l’Alpàa”, i cantanti si esibiranno dal vivo dando prova delle loro abilità canore. Non c’è limite d’età per poter partecipare all’audizione. I minori dovranno essere accompagnati dai genitori.

Nata nel 1977, l’Alpàa è una manifestazione di grandissimo rilievo, in grado di attrarre fino a 200mila persone, ideata per valorizzare e promuovere il territorio della Valsesia. Il suo nome richiama il momento di festa in ricordo dei pastori che scendevano a valle per dare vita al mercato dei prodotti della montagna. Oltre alla mostra mercato dislocata per le vie del centro storico della cittadina di Varallo, il festival propone anche arte, cultura, tradizioni, enogastronomia, sport, folklore e soprattutto musica.

Ogni anno infatti vengono organizzati 10 concerti gratuiti che richiamano un grandissimo pubblico, ai quali, negli anni, hanno preso parte big della musica del calibro di Lucio Dalla, Giorgia, Gianna Nannini, Francesco de Gregori, i Pooh, Fiorella Mannoia, Antonello Venditti, Pino Daniele, Cesare Cremonini, Mario Biondi, Irene Grandi, Francesco Renga, Alessandra Amoroso, Max Pezzali, J AX, Eugenio Finardi, Amii Stewart, Renzo Arbore, Malika Ayane, Arisa.

In questo ambito ci sarà spazio anche per i talenti emergenti, per le nuove voci che i professionisti di Ondacomica Management cercheranno in tutta Italia attraverso le audizioni. I cantanti prescelti parteciperanno alla finale nazionale che si terrà in una delle dieci serate del festival dell’Alpàa.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.unavoceperlalpaa.it

Pagina Facebook: www.facebook.com/unavoceperlalpaa