A “Le Due Torri” festa di Halloween e spettacolo di burattini

Una vera e propria galleria dell’orrore! Giovedì 31 ottobre, in occasione della festa di Halloween, il centro commerciale “Le Due Torri” di Stezzano metterà davvero paura.

Dalle 16 alle 19.30 all’interno dello shopping center si sono dati appuntamento streghe, fantasmi, redivivi, diavoli, scheletri e chi più ne ha più ne metta. Solo i più coraggiosi potranno indossare i loro terrificanti costumi e addentrarsi nei meandri delle gallerie!

Chi vorrà comunque sfidare la sorte troverà ad attenderlo pane per i suoi denti (da vampiro?). Ci saranno infatti tutta una serie di terribili sorprese preparate da malefici animatori: giochi, danze macabre di gruppo, paurosi laboratori, trucca spettri, un mago crudele, un topo fantasma, un trampoliere. Una spaventosa carovana che accompagnerà i piccoli di negozio in negozio a terrorizzare i poveri commessi, che si vedranno costretti a consegnare manciate di dolci per evitare terribili scherzi!

Si partirà con una coinvolgente danza spettrale a cura di NJoy, che farà tremare le ossa a tutti gli scheletri. I piccoli mostriciattoli verranno coinvolti anche in tremendi giochi e in prove di coraggio e saranno poi affidati al malvagio Mago Celestino, il domatore di bambini, che metterà tutti in riga a colpi di frusta! Ci penserà il magico trampoliere a liberare i piccoli e li condurrà lungo le gallerie del centro per il classico “Dolcetto o scherzetto”.

Ma le raccapriccianti iniziative non finiscono qui! Avete mai visto lo spettro di un topo? Ve lo presenterà Beba, che con il suo piccolo amico Stracchino, il topolino fantasma, condurrà i bambini nel fantastico mondo abitato da spiriti con tanto di baffi e coda.

Immancabile il trucca mostri, che sarà a disposizione per trasformare i dolci visi dei bambini nelle più spaventose maschere di Halloween! E per chi ha voglia di pasticciare un po’, ci saranno degli orribili laboratori per dare vita a terrificanti lavoretti.

Il 1° novembre il centro commerciale, oramai completamente ripulito dai disastri lasciati dall’orda di mostri festanti, offrirà ai bambini e alle loro famiglie un’altra imperdibile iniziativa.

Alle 17 arriverà infatti Roberta con il suo spettacolo di burattini. Il protagonista della storia non poteva che essere lui, Gioppino, che per l’occasione sarà invitato ad una festa di Halloween davvero terribile! Il burattino prenderà un sacco di spaventi trovandosi faccia a faccia con dei mostruosi personaggi, dando vita ad un esilarante spettacolo che coinvolgerà grandi e piccini.

“Anche quest’anno abbiamo deciso di riproporre la festa di Halloween, visto il grande successo ottenuto negli scorsi anni – ha dichiarato Roberto Speri, direttore de “Le Due Torri” -. È bello vedere bambini e adulti che si divertono e che animano con la loro allegria le gallerie del centro. Abbiamo voluto dare spazio a questa nuova ricorrenza che, anche se di origine americana, sta prendendo molto piede in Italia e negli altri paesi europei, ma allo stesso tempo mantenere un legame con le nostre tradizioni, organizzando uno spettacolo di burattini per il Primo novembre con l’immancabile Gioppino, figura principe della commedia bergamasca”.