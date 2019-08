A “Le Due Torri” arriva GioCantiere

Mattoncini colorati, sabbia, carriole, betoniere, ruspe, badili. Il prossimo 26 agosto, per un’intera settimana, il centro commerciale “Le Due Torri” di Stezzano ha in serbo un’altra bella iniziativa gratuita dedicata a tutti i bambini.

Nella piazza centrale verrà allestito un vero e proprio cantiere con tanto di reti arancioni e coni segnaletici a delimitare l’area di GioCantiere. Dalle 15 alle 19 un’animatrice sarà a completa disposizione di tutti i bambini e le bambine che vorranno trasformarsi in muratori, ingegneri, architetti, costruttori, demolitori, carpentieri.

La sicurezza è fondamentale, soprattutto in un ambiente esposto ai rischi come può essere un cantiere. Grazie a questa simulazione GioCantiere insegna ai bambini quanto sia importante attenersi a tutte le norme di sicurezza per evitare di farsi male. Un modo divertente per veicolare il messaggio del rispetto delle regole. Per entrare in cantiere bisognerà quindi indossare il caschetto giallo, il gilet e la maschera per proteggere gli occhi, proprio come i veri operatori.

Entrati nell’area gioco, i piccoli potranno dare sfogo alla loro fantasia costruendo, demolendo, progettando, ristrutturando, caricando, scaricando, modellando, riempiendo, svuotando, travasando.

Ci saranno due sabbiere, un percorso, un’area per costruire, tavolini per i progetti, per colorare e per partecipare ai bellissimi laboratori organizzati dal personale addetto. Gli animatori, uno durante la settimana e due nel week end, accompagneranno i bambini impegnati nelle loro attività. Ci sarà infatti la possibilità di giocare liberamente o di partecipare alle attività proposte dal personale, che si premurerà anche di seguire i più piccini.

Le attività offerte sono pensate per i bambini di tutte le fasce d’età, dai più piccoli ai più grandicelli. Non ci sono limiti di tempo, si può restare in cantiere quanto si vuole (compatibilmente con l’affluenza), ma bisogna essere accompagnati da un adulto.

GioCantiere permette ai bambini di trascorrere il pomeriggio divertendosi in un periodo in cui le scuole non sono ancora iniziate e i cre hanno concluso la loro attività. Una bella iniziativa, completamente gratuita, pensata per offrire un servizio in più ai clienti de “Le Due Torri”.

“L’attenzione del nostro centro viene rivolta a tutte le fasce di clientela, compresa quella dei bambini ai quali dedichiamo interessanti iniziative pensate per divertire ma anche per permettere loro di imparare e sperimentare – dichiara il direttore del centro commerciale, Roberto Speri -. Un’occasione per trascorre qualche ora piacevole per tutta la famiglia, tenendo conto dei diversi interessi di grandi e piccini. GioCantiere è il primo evento della stagione che porterà ad un periodo autunnale pieno di sorprese”.

Trascorrere un pomeriggio a “Le Due Torri” fa felice tutta la famiglia. Mentre i bambini sono impegnati nelle attività pensate appositamente per loro, i grandi possono scoprire i nuovi arrivi, le prime collezioni autunno-inverno e dedicarsi allo shopping del “back to school”, il rientro a scuola.