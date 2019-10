A “In Tempore Organi” concerto di Liuwe Tamminga

Secondo concerto della 23° edizione di In Tempore Organi – Voci et organo insieme. L’appuntamento è alla chiesa parrocchiale di San Salvatore, ad Almenno S. Salvatore, alle 21 con Liuwe Tamminga all’organo Serassi 1790 – Sgritta 1861 che propone un viaggio nella musica del 19° secolo eseguendo brani di Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini.

Tamminga è uno dei massimi esperti del repertorio organistico italiano del Cinque e Seicento, organista titolare della Basilica di S. Petronio a Bologna, vincitore di importanti premi con numerosi CD tra cui l’opera completa di Marc’Antonio Cavazzoni, le Fantasie di Frescobaldi, “Mozart in Italia”, e la raccolta dedicata ad Andrea e Giovanni Gabrieli, realizzata con L. F. Tagliavini, tre CD dedicati a Fiorenzo Maschera, agli organi storici delle isole Canarie ed a Giacomo Puccini. Si esibisce in concerti in tutta Europa, negli Stati Uniti e in Giappone

Nell’ambito della 23° edizione di “In Tempore Organi – Voci et organo insieme”, rassegna di musica antica organizzata dal Comitato per l’organo Antegnati con il Comune e la Biblioteca Comunale di Almenno San Salvatore e il Comitato San Nicola. Appuntamenti dal 5 al 26 ottobre nelle chiese di San Giorgio, San Salvatore e, per la prima volta nel santuario della Madonna del Castello.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero.