A Grassobbio in scena “Blade runner”

Domenica 6 ottobre alle 20.45 alla sala multifunzionale di Grassobbio andrà in scena lo spettacolo “Blade runner – Ma gli androidi sognano pecore elettriche?”, tratto da Philip K. Dick.

Voci narranti: Fabrizio Pagella (Torino) e Edoardo Ribatto (Genova); tastiere, suoni e campionamenti: Luca Olivieri.

Immaginiamo che quasi tutti abbiano visto il film “Blade runner”, ma forse non tutti sanno che è tratto da un libro con un titolo stranissimo come: “Ma gli androidi sognano pecore elettriche?”.

È però probabile che pochissimi ricorderanno che la vicenda è ambientata proprio nell’anno 2019.

Ci sembrava quasi d’obbligo proporre questo romanzo nel nostro bellissimo Festival.

Così come ci sembrava ovvio affidare il testo al trio Pagella-Ribatto-Olivieri, autentici maestri in ambientazioni scure, al limite della psichedelia.

Insomma una di quelle serate che “Voi umani…”.

– Ingresso libero fino ad esaurimento posti

– Si ringrazia Sorint Lab

– Proprio mentre stiamo per andare in stampa apprendiamo della scomparsa di Rutger Hauer, ed è a lui che dedichiamo questa serata