Sabato 5 ottobre a Dossena torna la fiera zootecnica di razza bruna. Si tratta di un momento di grande richiamo per tutta la valle Brembana, dove produttori e consumatori si incontrano per una condivisione di qualità e genuinità alimentare.

Il Comune di Dossena in collaborazione con gli allevatori organizza la mostra e fiera del bestiame al campo fiera in via Provinciale. Alle 9 avrà inizio il lavoro delle giurie e alle 10 si terrà la presentazione dei capi bestiame fino alle 12, orario in cui si terranno le premiazioni. Ad ogni esposizione verrà corrisposto un premio di presenza.