A Dorga concerto in omaggio a Tomaso Albinoni

Castione della Presolana ricorda il grande compositore Tomaso Albinoni. Sabato 17 agosto alle 21 alla chiesa parrocchiale di Dorga si terrà il concerto per la quinta edizione della rassegna “Albinoni”, dedicata al musicista e violinista il cui padre aveva origini castionesi.

Si esibiranno Giulia Della Peruta – soprano, Marino Bedetti – oboe, Cesare Zanetti – violino, Flavio Bombardieri – violoncello e Pierangelo Pelucchi – basso continuo e direttore.

Il programma prevede:

– Tomaso Albinoni: Triosonata Op.I n. 4 in Sì b maggiore (Grave, Allegro, Largo, Allegro)

– Johann Sebastian Bach: Sinfonia e Aria dalla Cantata BWV 21

– Tomaso Albinoni: Trisonata Op.IV n. 3 in Sol maggiore per Violino e Continuo (Allegro, Largo, Allegro)

– Johann Sebastian Bach: “Et exsultavit” dal Magnificat BWV 232 per Soprano e strumenti

– Tomaso Albinoni: Triosonata Op.I n. 7 in Sol minore (Grave, Allegro, Largo, Allegro)

– Tomaso Albinoni: “Jesu Rex coelestis” Mottetto per Soprano e strumenti

– Georg Philipp Telemann: Cantata sacra TWV 155 “Da, Jesu, deinem Ruhm zu mehren” per Soprano, Oboe, Violino e Continuo

L’esecuzione sarà intervallata da brevi interventi introduttivi e dalle appassionanti chiose del maestro e direttore artistico Pierangelo Pelucchi.