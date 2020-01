A Dalmine in scena “La fiaba del principe scambiato”

Domenica 2 febbraio alle 15 al Teatro Ipogeo a Sforzatica di Dalmine andrà in scena lo spettacolo “La fiaba del principe scambiato”, con La Gilda delle Arti.

La storia narra del malvagio piano di un consigliere di corte che, per impossessarsi del trono, fa in modo di sostituire il legittimo erede con un mendicante che gli somiglia moltissimo. I suoi servi, però, combinano pasticci a non finire e non riescono a sbarazzarsi del vero principe che, aiutato da tre audaci sorelle, lotterà tra per riconquistare la corona.

👉 Per intrattenere e divertire bambini di tutte le età

👉 Ingresso gratuito