Sabato 1° febbraio alle 20.45 alla sala della comunità Mongignor Gritti dell’oratorio di Comenduno di Albino andrà in scena lo spettacolo “Ö pinguino co le tirache”.

Commedia dialettale in tre atti. Presentata dalla Compagnia “Isolabella” di Villongo Sant’ Alessandro. Testo e regia di Franco Brescianini.