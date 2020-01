A Colognola in scena “The 60’s and 70’s Coast to Coast”

Sabato 1 Febbraio alle 21 al Cineteatro di Colognola, Bergamo (BG), andrà in scena “The 60’s and 70’s Coast to Coast – Da New York a Los Angeles tra Musica e Danza”.

La SoundBlast Orchestra, diretta dal maestro Dario Natali, eseguirà un repertorio che vi farà vivere un viaggio di suoni tra West ed East Coast, sulle note dei capolavori jazz/funk che hanno segnato la storia passata e odierna della musica .

Ad accompagnare l’orchestra, di circa 30 elementi, vi sarà un corpo di ballo (Ilaria Prometti, Costanza Guizzetti e Valeria Flores) che eseguirà alcune performance di danza moderna richiamando lo stile di quell’epoca d’oro per la musica.

La voce narrante di Roberto Frutti ci accompagnerà dall’isola di Manhattan alle spiagge della California passando per Woodstock e la Country Music.

Programma di sala:

1) Superstition – Stevie Wonder

2) Son Of A Preacher Man – Dusty Springfield

3) Unchain My Heart – Ray Charles

4) Cry Me A River – Ella Fitzgerald

5) Feeling Good – Nina Simone

6) Hotel California – Eagles

7) Georgia On My Mind – Ray Charles

8) Stand By Me – Ben E. King

9) Rehab – Amy Winehouse

10) Summertime – Ella Fitzgerald

11) Funkytown – Lipps Inc.

12) Uptown Funk – Bruno Mars

Inizio spettacolo ore 21:00

INGRESSO LIBERO

PER INFO:

Associazione Musical Mente A.P.S.

E-mail: musicalmente.bg@gmail.com

Sito: www.musicalmente-bg.it

Instagram e Youtube:

@associazione_musical_mente

#MusicaPrincipiumEst #MusicalMente