A Colere torna Ski Alp 3 Presolana

Sabato 1 domenica 2 febbraio a Colere si rinnova la SkiAlp3 Presolana: gara internazionale di sci alpinismo sulla regina delle Orobie in occasione del Memorial Angelo Castelletti.

Tappa di Coppa Italia in Provincia di Bergamo.

Programma

Sabato 1° febbraio (alla Palestra c/o Campo Sportivo)

– dalle 17 alle ore 18.30 – Possibilità di ritiro pettorali

– dalle 18 Briefing tecnico

Domenica 2 febbraio

Colere – Palestra (c/o Campo sportivo)

– dalle 6.30 alle 7.45 ritrovo, Accreditamento e consegna pettorali (+parcheggio in loco)

Colere – Area partenza/arrivo presso PalaColere

– alle 8.30 – Controllo ARTVA

– alle 8.45 – Briefing

– alle 9 partenza gara

– alle 10.45 arrivo previsto primi atleti

Colere – PalaColere

– dalle 13 pranzo

– dalle 15 premiazioni e a seguire estrazione con ricchi premi in materiale tecnico.