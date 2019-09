A Carobbio in scena “La ragazza e il bambino”

Domenica 15 settembre alle 21 al castello degli Angeli, a Carobbio degli Angeli, andrà in scena lo spettacolo “La ragazza e il bambino”, il racconto del Cerchio di Gesso del Caucaso.

Drammaturgia e regia di Chiara Magri; assistente alla regia Carla Kovsca; scenografia di Lando Francini; produzione video Erica Locatelli; in scena Cristina Caio e Chiara Magri.

Lo spettacolo, premiato da NEXT Regione Lombardia nel 2019, è una riscrittura di Chiara Magride “Il Cerchio di Gesso del Caucaso”, l’antica leggenda cinesedalla qualeBertold Brechtha tratto un’opera teatrale,ambientata nel Caucaso, rappresentata per la prima volta nel 1948.

In scenadue personaggi, il Cantore e la Ragazza, che si rivolgono al pubblico per ripercorrere la vicenda dove la protagonista, una giovane coraggiosa e testarda, dimostra la sua forza nel credere, prima di tutto, alla vita.

Una rivolta sconvolge la città. Il re viene ucciso, la regina fugge e abbandonail figlio in fasce per salvare vestiti e gioielli. Una giovane, umile serva del re, prende il piccolo: non teme ciò che dirà la gente di una ragazza che si fa madre. Il bambino, ora, tra le sue braccia è salvo. Passa il tempo e la regina, madre naturale, torna in città: spetterà ad un giudice decretare chi è la vera madre del bambino.La serva che l’ha salvato e accudito o la madre che l’ha generato?

Questa antica storia parla all’oggi: l’abbandono, il coraggio e la paura, il pregiudizio e il rispetto per l’essere umano offrono allo spettatoreuna vicenda esemplare che dimostra come una scelta di cuore sia capace di cambiare il destino proprio e quello di una creatura indifesa.

Ingresso Libero

Tel. 347-1795045