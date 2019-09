A Calolziocorte street food in riva al lago

Lo street food firmato Confesercenti approda a Calolziocorte. Da venerdì 27 a domenica 29 settembre le specialità del cibo di strada si potranno gustare in una location bellissima e suggestiva, accanto al monastero del Lavello sulla riva destra del fiume Adda si potrà mangiare in riva al lago.

Gli orari saranno: venerdì 27 e sabato 28 dalle 10 alle 24; domenica 29 dalle 10 alle 22.

Al momento hanno confermato la propria partecipazione 15 cucine (qui le iscrizioni sono ancora aperte quindi potrebbero arrivare nuove adesioni) e proporranno cucina greca, paella e sangria spagnola, brezen austriaci, biscotti bretoni, patatine olandesi, carne argentina, crepes olandesi, dolci siciliani, cucina e birra bavarese, cucina ligure, carne alla griglia, gnocco fritto emiliano, sciatt e pizzoccheri della Valtellina, caldarroste e frutta secca, ventagli, caramelle.

Lo street food è sempre più apprezzato dal pubblico. Lo confermano i numeri (forniti dalla Camera di commercio di Monza e Brianza), che rivelano una sensibile espansione del settore. Nella nostra provincia ci sono 25 imprese di street food attive, 5 in più rispetto a cinque anni fa, per un aumento del 25%. In Lombardia le attività sono 426, addirittura il 96,3% in più rispetto al 2014, quando i “ristoranti ambulanti” erano solo 217. Un boom che certifica la crescente passione del grande pubblico per piatti semplici ma saporiti, da gustare preferibilmente all’aperto e in buona compagnia.