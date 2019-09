A Calcio in scena “Claudio & Consuelo – La cucina errante”

Domenica 29 settembre alle 15 e alle 16 al castello Silvestri di Calcio andrà in scena lo spettacolo “Claudio & Consuelo – La cucina errante. Storie, musica, giocoleria per bambini e adulti”, con Consuelo Conterno e Claudio Giri.

L’esibizione ha vinto il concorso ANAP/AGIS Migrazioni 2017 – Premio Best Duo.

Due cuochi viaggiano con il loro strampalato veicolo, un ibrido fra una cucina e una nave su ruote.Una Cucina itinerante che diffonde musica e bolle di sapone, con i cuochi che offrono “stuzzichini poetici”, cucinano storie ma anche una vera omelette… Lanciano verdure e le riprendono al volo cantando un’aria di Verdi, suonano le stoviglie e le bottiglie, la giocoleria diventa un racconto, la cucina un momento di poesia…Ogni cosa si trasforma per narrare e stupire, qualunque angolo diventa un viaggio per trasformare i sogni in realtà.

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al coperto

L’iniziativa è promossa nell’ambito della manifestazione “I saperi ed i sapori del fiume”.