A Calcio esposizione delle opere di Pasolini

In occasione della Notte Bianca di Calcio, in programma sabato 20 luglio, l’artista locale Giorgio Pasolini, alle 22 aprirà le porte del suo Studio, in Via XXV Aprile n.3, ai visitatori dell’evento “Notte Bianca” di Calcio che avranno la possibilità di vedere le Opere all’interno del loro contesto di realizzazione materiale.

L’Artista Giorgio Pasolini sarà presente, e sarà disponibile a fornire spiegazioni, e descrizioni,a chi fosse interessato a saperne qualcosa in più su questo originale artista bergamasco.