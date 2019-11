A Brusaporto in scena “Basta che sies forester”

Sabato 16 novembre alle 21 al centro polivalente di Brusaporto andrà in scena una commedia dialettale dal titolo “Basta che sies forester”, di Massimo Valori. Si esibisce la compagnia teatrale Filodrammatica dialettale Sforzatica Sant’Andrea diretta da Pier Paolo Zanoli.

Di solito in un agriturismo capitano turisti, come si dice, gente “di fòri/forestèr”. Nei cinque appartamenti dell’agriturismo in cui si svolge questa vicenda, aperto da poco e gestito da Carlo, dalla moglie Andreina e dalla cognata Graziella, arrivano tutti ospiti bergamaschi, che daranno non pochi problemi ai gestori. Un appartamento è occupato dalla signora Luigia, inconsolabile single non più giovane. Gli altri appartamenti verranno presto occupati dai vari personaggi caratteristici. Le loro vicende si alterneranno e si intersecheranno, fino a diventar tutti matti.