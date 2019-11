A Boltiere proiezione di “Aladdin”

Sabato 7 dicembre alle 16.30 all’Auditorium Centro Civico “Aldo Moro” a Boltiere verrà proposta la visione del film “Aladdin”. Ingresso gratuito.

Aladdin è uno sfortunato ma adorabile ragazzo di strada, innamorato della bellissima principessa Jasmine, la figlia del Sultano di Agrabah. Per poter realizzare il suo sogno potrà contare sul sostegno del Genio, creatura magica con il potere di esaudire tre desideri per chiunque entri in possesso della sua lampada magica, ma dovrà anche sconfiggere Jafar, il malvagio stregone che mira al potere sul regno di Agrabah.

Per informazioni: biblioteca@comune.boltiere.bg.it – Tel. 035807277.