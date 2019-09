A Bergamo arriva il “Pizza Festival”: week-end di gusto al parco Goisis

Siete pronti per un gustoso week-end? Arriva a Bergamo il “Pizza Festival”, il più grande evento dedicato alla cultura alimentare in tour per l’Italia. L’appuntamento è da venerdì 27 a domenica 29 settembre al parco Goisis per tre giorni all’insegna del gusto e del divertimento.

Gli orari di apertura saranno venerdì dalle 18 alle 24, sabato e domenica dalle 12 alle 24: sarà una vera e propria festa della pizza, che verrà preparata in tutte le versioni, dalla classica napoletana alla pugliese, dalla più sottile toscana alla focaccia ligure.

Funzioneranno dieci forni, sempre accesi, con 30 pizzaioli che impasteranno, inforneranno e serviranno pizze negli stand predisposti nella bella cornice del parco: lavoreranno senza interruzione per proporre la bontà e la genuinità della pizza.

Una particolare attenzione verrà prestata agli ingredienti, scegliendo i migliori prodotti, i più sani e gustosi, per offrire i sapori autentici di questo piatto.

Un forno cuocerà solo pizze preparate per celiaci in modo da permettere a tutti di gustare la bontà della pizza napoletana.

Simbolo della semplicità e dell’italianità, è uno degli alimenti che rappresenta maggiormente in tutto il mondo il nostro Paese: viene mangiata e apprezzata da qualunque popolo e il suo consumo ogni anno è in continua crescita.

Nel parco troveranno spazio anche uno stand dedicato alla birra tedesca e dei truck Food con prodotti “Amici della Pizza” come farinata, pizza fritta, sfogliatelle e panzerotti.

Il tutto sarà accompagnato da musica, spettacoli e divertimento per bambini e famiglie. Nel corso del fine-settimana si esibiranno street band, artisti di strada e dj set che creeranno una piacevole atmosfera.

L’entrata alla festa è da via Buttaro e la manifestazione si svolgerà nell’area parcheggio del parco Goisis.

L’ingresso agli stand, all’area bambini e agli spettacoli è gratuito e il programma è confermato anche in caso di pioggia.

Il “Pizza Festival” è un’idea della Level Up Events, prima società a credere nel progetto itinerante della pizza in tour. L’obiettivo è far conoscere l’arte della pizza ma anche coinvolgere gli appassionati nelle principali piazze italiane. Grazie a questa iniziativa i più importanti maestri pizzaioli portano in 15 città la loro maestria, passione e professionalità.

La kermesse valorizza un’eccellenza: il 4 febbraio 2010 la pizza è stata ufficialmente riconosciuta come specialità tradizionale garantita della Comunità Europea, nel 2017 il Comitato Intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell’Unesco ha riconosciuto: “L’arte del pizzaiuolo napoletano come parte del patrimonio culturale dell’umanità trasmesso di generazione in generazione e continuamente ricreato, in grado di fornire alla comunità un senso di identità e continuità, e di promuovere il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana, secondo i criteri previsti dalla Convenzione Unesco del 2003”.

Per avere ulteriori informazioni accedere all’evento Facebook “Pizza Festival”.