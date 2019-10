Seminario permanente di cultura e psicoanalisi: Cosa c\'è di nuovo? Riflessioni sull\'innovazione

PIPPO ARDRIZZO Professore Emerito di Epistemologia Università della Calabria, autore e curatore di numerose pubblicazioni sui temi dell’innovazione e delle politiche giovanili discuterà con gli psicoanalisti e i partecipanti al Seminario permanente di cultura e psicoanalisi dei complessi processi di innovazione che modificano la società contemporanea in direzione del progresso e della distruttività

In ogni serata del SEMINARIO PERMANENTE DI CULTURA E PSICOANALISI il rappresentante di una disciplina o un mestiere diverso dialoga con uno psicoanalista e con il pubblico in sala confrontando la conoscenza del mondo che ciascuno acquisisce attraverso la propria pratica lavorativa.

Come ci insegna il filosofo Carlo Sini, infatti, le pratiche di vita modificano lo sguardo e la conoscenza del soggetto che osserva e agisce perché facendo, costruendo e usando oggetti incontra una verità che non è mai univoca e definitiva ma rimanda all’intreccio di pratiche che l’hanno prodotta.