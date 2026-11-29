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Dal Vangelo secondo Marco Mc 13,33-37



In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; fate in modo che, giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!”.



Riflessione

Quattro candele bruciavano lentamente nella loro lanterna.

La prima candela disse: “Io sono la pace, ma nessuno mi custodisce. Ci si attacca, ci si offende, ci si divide. Non mi resta che spegnermi”.

La seconda candela disse: “Io sono la fede, ma oggi tanti mi hanno spento perché non gli servo. Non credono più in Dio, non credono più negli altri, a volte non credono nemmeno più in se stessi”.

La terza candela, con voce triste, disse: “Io sono l’amore, ma i venti freddi dell’egoismo ossessivo e possessivo mi hanno smorzato, preferendo lucine sintetiche colorate”.

Un bambino entrò nella stanza. Vide le tre candele spente e, con gli occhi pieni di lacrime, esclamò: “Perché siete spente? Dovevate illuminare la stanza! Io ho paura del buio!”.

Allora la quarta candela, con la fioca fiamma tremolante, disse dolcemente: “Non piangere. Finché io ci sono ancora si possono riaccendere tutte le altre, la pace, la fede e l’amore. Io sono la speranza”.

Quattro lanterne in Avvento ci accompagneranno al Natale.

Chiediamo oggi alla lanterna cosa serve per accendersi.

Prima cosa necessaria per accendersi è il buio.

È quando ci si trova nella notte che si cerca convinti la luce.

Tutti attraversiamo il nero: preoccupazioni, solitudini, sbagli, domande senza risposta, relazioni da ricucire. Tante situazioni e persone avverse ci oscurano.

Per affrontarle è necessario affrontarle con schiettezza.

Seconda cosa necessaria per accendersi è trovare una scintilla.

Chiediamoci: per cosa mi accendo? Che cosa mi appassiona?

Che cosa mi fa alzare al mattino per fare qualcosa di bello?

Per che cosa sono disposto a uscire dalla mia confort zone?

Quale persona, quale ideale, quale sogno mi scalda il cuore?

Facciamo tante cose in modo fiacco senza sapere il perché.

Terza cosa necessaria per accendersi è fare attenzione.

Non tutte le fiamme illuminano, alcune ustionano.

Una fiamma non curata rischia di appiccare incendi.

Infatti ci si può accendere per rabbia, per invidia, per gelosia, per il desiderio di avere sempre ragione o per egoismo.

La vigilanza a cui ci invita Gesù oggi nel Vangelo è la capacità di accenderci riconoscendo con coraggio e con schiettezza i nostri lati oscuri, cercando nuove scintille, facendo attenzione a quanto brucia in noi.

Tutto questo lo possiamo tradurre questa settimana nello scegliere ogni giorno un gesto che alimenti la luce: riprendere una cosa bella che si era abbandonata, dedicare tempo a una persona, donare una carezza, un bacio, un abbraccio inaspettato oppure smettere di alimentare una discussione inutile.

Una lanterna non fa scomparire il nero, ma ricorda che il buio non è tutto ciò che esiste. Una lanterna non è un sole che può illuminare il mondo. Rischiara soltanto un passo e quanto basta per farne un altro e poi un altro e un altro ancora.