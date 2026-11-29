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Una domenica tra Swap Party e Nuovi Suoni Live: UniBg OnAir c’è
Dal pomeriggio dedicato alla moda sostenibile con lo Swap Party di MoUp 2026 alla finale di Nuovi Suoni Live: due appuntamenti che vedono UniBg OnAir al fianco degli organizzatori, tra promozione della sostenibilità, valorizzazione dei giovani talenti e un premio speciale firmato dalla radio dell’Università di Bergamo.
SWAP PARTY FA TAPPA A BERGAMO CON UNIBG ONAIR – A volte basta un capo dimenticato nell’armadio per dare inizio a qualcosa di nuovo: domenica 29 novembre MoUp 2026 fa tappa allo Zero Club di Bergamo con il suo Swap Party, appuntamento conclusivo di un percorso che dal 20 novembre ha attraversato la città mettendo in dialogo moda, sostenibilità ed economia circolare. A partire dalle 16.00, l’iniziativa invita a rimettere in circolo vestiti e accessori ancora in buono stato, trasformando ciò che non si indossa più in una nuova occasione per qualcun altro. Il pomeriggio lascia poi spazio a una serata di convivialità: sono in programma un aperitivo e un workshop di ballo swing, seguiti alle 20.30 dal DJ set di The Swing Home. A sostenere e raccontare l’iniziativa non potrà mancare la partecipazione di UniBg OnAir, media partner dell’evento, al fianco degli organizzatori per dare voce a un progetto che intreccia sostenibilità, creatività e partecipazione, perché cambiare modello può cominciare proprio da ciò che scegliamo di indossare.
NUOVI SUONI LIVE CON UN PREMIO SPECIALE UNIBG ONAIR– Ogni nuova scena musicale comincia da qualche parte: da una canzone ancora tutta da far conoscere, da un progetto che cerca il proprio pubblico, da un palco sul quale mettersi alla prova. A Bergamo, da oltre vent’anni, questo spazio è Nuovi Suoni Live, il contest promosso da Bergamo per Giovani, le Politiche per i Giovani del Comune di Bergamo, che continua a dare visibilità alla musica originale delle nuove generazioni. Una storia che ha visto passare anche i Pinguini Tattici Nucleari, vincitori dell’edizione 2015, e che domenica 29 novembre dalle 21:00 alle 24:00 arriva al suo momento conclusivo: sul palco di Daste Bergamo tre progetti under 30, selezionati tra dodici partecipanti, si contenderanno la vittoria dopo quattro serate di musica dal vivo. A rendere ancora più attesa la finale c’è anche il coinvolgimento di UniBg OnAir, media partner del contest e protagonista di un’iniziativa che guarda ben oltre la competizione, con Pierluigi Spagnolo membro della giuria, la radio universitaria mette infatti in palio un Premio Speciale UniBg OnAir: il progetto vincitore avrà accesso agli studi della radio universitaria per registrare un Tiny, esibendosi dal vivo in versione unplugged e raccontando la propria musica in un’intervista. Una ragione in più per non perdere la finale: l’appuntamento è a Daste Bergamo per ascoltare da vicino la musica emergente della città e magari scoprire, prima che lo facciano tutti, il prossimo nome da tenere d’occhio.
PER SAPERNE DI PIU’: Tutti gli approfondimenti sulle iniziative e sul ruolo di UniBg OnAir come media partner sono disponibili nei nostri articoli dedicati