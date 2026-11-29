SWAP PARTY FA TAPPA A BERGAMO CON UNIBG ONAIR – A volte basta un capo dimenticato nell’armadio per dare inizio a qualcosa di nuovo: domenica 29 novembre MoUp 2026 fa tappa allo Zero Club di Bergamo con il suo Swap Party , appuntamento conclusivo di un percorso che dal 20 novembre ha attraversato la città mettendo in dialogo moda, sostenibilità ed economia circolare. A partire dalle 16.00 , l’iniziativa invita a rimettere in circolo vestiti e accessori ancora in buono stato, trasformando ciò che non si indossa più in una nuova occasione per qualcun altro. Il pomeriggio lascia poi spazio a una serata di convivialità: sono in programma un aperitivo e un workshop di ballo swing , seguiti alle 20.30 dal DJ set di The Swing Home. A sostenere e raccontare l’iniziativa non potrà mancare la partecipazione di UniBg OnAir , media partner dell’evento, al fianco degli organizzatori per dare voce a un progetto che intreccia sostenibilità, creatività e partecipazione, perché cambiare modello può cominciare proprio da ciò che scegliamo di indossare.

NUOVI SUONI LIVE CON UN PREMIO SPECIALE UNIBG ONAIR– Ogni nuova scena musicale comincia da qualche parte: da una canzone ancora tutta da far conoscere, da un progetto che cerca il proprio pubblico, da un palco sul quale mettersi alla prova. A Bergamo, da oltre vent’anni, questo spazio è Nuovi Suoni Live, il contest promosso da Bergamo per Giovani, le Politiche per i Giovani del Comune di Bergamo, che continua a dare visibilità alla musica originale delle nuove generazioni. Una storia che ha visto passare anche i Pinguini Tattici Nucleari, vincitori dell’edizione 2015, e che domenica 29 novembre dalle 21:00 alle 24:00 arriva al suo momento conclusivo: sul palco di Daste Bergamo tre progetti under 30, selezionati tra dodici partecipanti, si contenderanno la vittoria dopo quattro serate di musica dal vivo. A rendere ancora più attesa la finale c’è anche il coinvolgimento di UniBg OnAir, media partner del contest e protagonista di un’iniziativa che guarda ben oltre la competizione, con Pierluigi Spagnolo membro della giuria, la radio universitaria mette infatti in palio un Premio Speciale UniBg OnAir: il progetto vincitore avrà accesso agli studi della radio universitaria per registrare un Tiny, esibendosi dal vivo in versione unplugged e raccontando la propria musica in un’intervista. Una ragione in più per non perdere la finale: l’appuntamento è a Daste Bergamo per ascoltare da vicino la musica emergente della città e magari scoprire, prima che lo facciano tutti, il prossimo nome da tenere d’occhio.