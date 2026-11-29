L'episodio|
Cronaca/
Una BiGi lanciata dalle Mura, nella zona di Sant’Agostino
29 novembre 2026 | 14:17
Il mezzo fotografato domenica mattina da alcuni passanti
Bergamo. Domenica mattina, passeggiando lungo le Mura venete in zona Sant’Agostino, alcuni passanti hanno abbassato lo sguardo oltre il parapetto, scorgendo decine di metri più in basso, sul prato affacciato sulla città, una BiGi, una delle biciclette del servizio di bike sharing cittadino. Una scena poco decorosa: il mezzo è probabilmente stato lanciato nel vuoto da qualche incivile nelle ore precedenti.