Nel mirino le parole del capogruppo leghista, che ha ricondotto al femminismo la violenza sulle donne, il divorzio e l’aborto, ma anche il comportamento del presidente del Consiglio comunale, che ha più volte intimato alla capogruppo Pd Matilde Tura di stare “zitta”. Chiesta una dissociazione ufficiale da parte di tutta l’assemblea cittadina

Il Consiglio delle Donne di Treviglio prende posizione sulle polemiche nate durante la seduta consiliare del 24 novembre e chiama in causa l’intero Consiglio comunale. In un documento pubblico, l’organismo cittadino condanna sia le dichiarazioni del capogruppo della Lega Francesco Giussani, sia il comportamento del presidente del Consiglio comunale Andrea Cologno nei confronti della capogruppo del Pd Matilde Tura. La richiesta è chiara: serve una presa di posizione ufficiale dell’assemblea cittadina e una dissociazione esplicita dalle affermazioni contestate.

La vicenda si inserisce nel dibattito sulle dichiarazioni pronunciate il giorno precedente a Bergamo dal consigliere di Fratelli d’Italia Filippo Bianchi, che aveva collegato la violenza di genere al movimento femminista e definito aborto, divorzio ed eutanasia “libertà svilenti”. Durante il Consiglio comunale trevigliese, Giussani aveva espresso il proprio accordo con quelle posizioni, intervenendo contro la richiesta di Tura di condannare pubblicamente le parole di Bianchi. Nel suo intervento, il capogruppo leghista aveva sostenuto che la violenza sulle donne e fenomeni come il divorzio e l’aborto derivassero, in sostanza, dal femminismo.

Ma lo scontro non si era fermato alle dichiarazioni politiche. Quando Matilde Tura aveva cercato di replicare, il presidente del Consiglio comunale Andrea Cologno si era rivolto a lei urlando più volte “Stia zitta”. Un episodio che aveva portato la capogruppo dem ad abbandonare l’aula consiliare e che viene ora richiamato dal Consiglio delle Donne nella propria presa di posizione.

L’organismo cittadino contesta un clima e un atteggiamento che considera incompatibili con il percorso di emancipazione femminile e con il rispetto che dovrebbe caratterizzare il confronto nelle istituzioni. Nel documento si parla di “inopportuni tentativi di riscrivere la storia” e di ristabilire una cultura patriarcale, con il rischio di annullare il contributo femminile alla società e relegare nuovamente le donne a ruoli di obbedienza e sottomissione all’uomo.

Una posizione netta, che il Consiglio delle Donne accompagna a una critica più ampia: simili atteggiamenti vengono definiti anacronistici e discutibili, utili soltanto a una certa propaganda nei periodi di crisi, ma meritevoli di un rifiuto deciso da parte della società civile.