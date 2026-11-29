Non è ancora risuonato attorno alla bara di Gianni De Gennaro, il gregoriano “In paradisum deducant te Angeli, in tuo adventu suscipiantte Martyres, et perducant te in civitatem sanctam Jerusalem…” , che già i partiti si sono affrontati e divisi nella Commissione parlamentare antimafia. Ci si attenderebbe che la politica si interrogasse, all’interno di un organismo dedicato al contrasto alle mafie, sul perché le mafie (Cosa Nostra in Sicilia, ‘Ndrangheta in Calabria, Camorra in Campania, Sacra Corona Unita in Puglia) non siano ancora state sradicate dalla società civile, dall’economia, dalla produzione, dalla finanza, dalle istituzioni, dalla politica. Ci siamo forse abituati a convivervi? La tentazione di rispondere SÌ è forte, se si pone attenzione al dibattito che si è svolto in questi giorni nella Commissione suddetta. La Destra ha sostenuto la tesi che la mafia è, innanzitutto, soggetto economico e “imprenditoriale”.

Gli assassinî di esponenti politici, di magistrati, di forze dell’ordine e le stragi da essa perpetrati – da Portella della Ginestra del 1° maggio 1947 fino agli anni 1993 – sono dovuti alla volontà di piegare la politica e le istituzioni ai propri interessi economici. Il Campo Largo, invece, ritiene che la mafia sia collegata a disegni politici eversivi, ideati da Logge massoniche, da Servizi segreti deviati, da gruppi terroristici neri, da esponenti politici quali Andreotti e, infine, Berlusconi. Su questo sfondo si sarebbe aperta e forse mai del tutto chiusa “la trattativa Stato-mafia” negli anni ’90, nella quale lo Stato repubblicano avrebbe ceduto ai ricatti della Mafia. Donde la posizione sospettosa della Destra verso Gianni De Gennaro, grand commis di Stato, dato per supporter di quella trattativa; donde la sua difesa da parte del Campo largo. Si tratta di una divisione di massima, perché all’interno del Campo largo esistono posizioni, da Luciano Violante a Edmondo Bruti Liberati, che non condividono “la tesi della trattativa”. Questa divisione della politica si intreccia con le tensioni interne alla Magistratura.

Nelle Procure della Sicilia esistono da sempre forti divergenze e attriti, a partire dal non trascurabile fatto che, ancora fino agli anni ’80, le Procure siciliane erano restie a usare il termine “mafia”. D’altronde, solo il 13 settembre del 1982, dopo che ad aprile fu ucciso Pio La Torre e il 3 settembre il generale Dalla Chiesa, fu approvata la Legge Rognoni-La Torre, che ha introdotto nel Codice penale il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) e il sequestro e la confisca dei patrimoni illeciti. Il testo fu elaborato con il contributo tecnico dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Ci sono poi le tensioni tra Magistratura e politica.

Il potere giudiziario, terzo potere politico dello Stato liberale, si è a poco a poco costituito, attraverso l’ Associazione Nazionale Magistrati, come “partito politico”, diviso al suo interno per correnti, che tratta alla pari con le istituzioni e con i partiti, da posizioni di forza. Per dipiù, perché fin dagli anni ’80, ma soprattutto dagli anni ’90 fino a quelli del populismo del primo decennio del ‘2000, i partiti hanno candidato e fatto eleggere decine di magistrati o ex-magistrati. Eletti, hanno importato nel Parlamento visioni e teorie nate dal loro lavoro. L’effetto è che la Magistratura si è fortemente politicizzata. Solo che, a differenza del potere legislativo e di quello esecutivo, non è eletta da nessuno e non risponde. Si autolegittima per via amministrativa, visto che non è solo un potere politico, ma anche una branca dell’Amministrazione statale, dotata di proprie regole di selezione, di ingaggio, di carriera. Nella nebbia di questi scontri sembra scomparsa la questione, che resta decisiva per i cittadini:

che cos’è la mafia e come si combatte. Dovrebbero essere chiari due punti. Il primo: la mafia è un soggetto complesso economico,

finanziario, culturale e, perciò “politico”.

Il secondo: deve essere contrastata ad ogni livello. La Magistratura deve fare la propria parte. Che non consiste nel fare proclami ideologici, ricostruzioni della storia d’Italia, proporsi quale custode morale del Paese. Essa può elaborare tutte le ipotesi euristiche possibili. Ma deve esibire prove, non teoremi. E, soprattutto, spezzare quel complesso giudiziario-mediatico, che più di una volta ha bruciato carriere e vite, salvo scoprire molto dopo di avere commesso errori gravi di procedura, di indagini, di giudizio.