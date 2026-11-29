Bergamo. Partita di qualità e sostanza per la prima squadra del Rugby Bergamo 1950, che però non riesce a invertire il trend e incassa la quinta sconfitta stagionale nella sesta giornata di A. Sul campo cittadino dello Sghirlanzoni Milano vince 20-21, di un solo punto. I giallorossi muovono la classifica, conquistando un punto per bonus difensivo, salendo così a nove in classifica, ma uscendo con mille rimpianti per una serie di piccoli errori che hanno vanificato una vittoria altrimenti possibile.

Il primo tempo è stato equilibrato, chiuso sul 6-7 per gli ospiti, fuggiti a inizio ripresa con due mete sul 6-21 e quasi ripresi nel finale dai giallorossi bergamaschi, con due mete per risalire sul 20-21, mancando la giocata per il successo nell’ultima azione.

“Usciamo davvero con tanti rimpianti perché potevamo vincerla. Sono contento perché c’è stata una risalita importante dopo la precedente sconfitta contro il Brixia: ho visto una squadra molto coesa fin dal primo minuto. Sono davvero contento che il lavoro svolto in settimana, alla lavagna e in campo, si sia visto in partita, tradotto in realtà. Abbiamo messo in grande difficoltà una squadra come Milano costruita per vincere il campionato”, ha spiegato l’head coach giallorosso Roberto Schipani.

Soddisfatto della prestazione di cuore e fosforo dei suoi, in una domenica comunque difficile con ben 15 giocatori indisponibili. “Oggi avevamo tre esordienti assoluti in A e sono contento del loro debutto, ma anche i ragazzi usciti dalla panchina sono stati molto positivi. La squadra mi è piaciuta molto mentalmente”, ha rimarcato l’head coach dell’Italian Floor Design.