Domenica|
Provincia, elezioni per il nuovo Consiglio: alle 16 hanno votato 1598 amministratori
Sono 2.930 i sindaci e consiglieri comunali bergamaschi chiamati a eleggere i 16 componenti del nuovo Consiglio provinciale. Alle metà pomeriggio ha votato il 54,5% degli aventi diritto. Seggi aperti fino alle 22, scrutinio lunedì mattina
È la giornata delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Bergamo. Sono 2.930 i sindaci e consiglieri comunali chiamati alle urne per eleggere i 16 componenti del nuovo organismo, che resterà in carica fino alla scadenza del mandato del presidente Gianfranco Gafforelli.
Secondo l’ultima rilevazione delle ore 16, hanno votato complessivamente 1.598 amministratori, pari al 54,5% degli aventi diritto.
Nel dettaglio, a Bergamo hanno votato 950 amministratori, pari al 56,4%; a Treviglio 250, pari al 63,6%; a Clusone 232, pari al 52,7%; a Zogno 166, pari al 40,1%.
Il dato aggiorna la precedente rilevazione delle ore 12, quando i votanti erano complessivamente 1.171: 724 a Bergamo (42,9%), 173 a Treviglio (44%), 169 a Clusone (38,4%) e 105 a Zogno (25,4%).
Si tratta di un’elezione di secondo livello: non sono i cittadini a votare direttamente, ma gli amministratori dei Comuni bergamaschi. Il sistema prevede inoltre un voto ponderato, il cui peso varia in base alla fascia demografica del Comune di appartenenza.
Quattro le liste in competizione: Centro Destra Bergamasco, con 12 candidati; Civici Popolari per Gafforelli Liberali Autonomisti, con 12 candidati; Per Bergamo Responsabilità e Territorio, con 10 candidati; Democratici e Civici per la Bergamasca, con 14 candidati.
La competizione riguarda il rinnovo dei 16 seggi di via Tasso e gli equilibri politici all’interno dell’ente provinciale. Attualmente il centrodestra esprime nove consiglieri, mentre il centrosinistra ne conta sette. Il risultato sarà osservato anche in vista delle elezioni amministrative del prossimo anno, quando saranno 55 i Comuni bergamaschi chiamati alle urne.
I seggi sono allestiti in quattro sedi: la Cittadella dello Sport di Bergamo, la Fiera di Treviglio, la sala consiliare del Comune di Zogno e la Sala Assemblee della Comunità Montana Valle Seriana a Clusone. Ogni amministratore può votare esclusivamente nella sede assegnata al proprio Comune.
Le urne resteranno aperte fino alle 22. Lo scrutinio inizierà lunedì 30 novembre alle 8.30 nella sede della Provincia di Bergamo, in via Tasso.